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SpaceX получила разрешение на запуск 15 тысяч спутников для Starlink Mobile

Технологии&Авто
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SpaceX планирует вывести тысячи спутников к концу 2028 года
SpaceX планирует вывести тысячи спутников к концу 2028 года
Компания SpaceX получила разрешение от FCC на развертывание и использование до 15 000 новых спутников для своего мобильного сервиса Starlink. Цель компании — модернизировать существующую технологию спутниковой связи с мобильными телефонами, чтобы сделать ее гораздо более быстрой и позволить передавать данные непосредственно на обычные мобильные телефоны.
Об этом сообщает pcmag.com.
Новый сервис будет использовать технологию прямой связи спутник смартфон и оптимизированные стандарты 5G для космической связи. SpaceX утверждает, что в будущем возможно достичь скоростей загрузки до 150 Мбит/с на одного пользователя. Это гораздо быстрее скорости первого поколения Starlink Direct to Cell.

Как будет работать Starlink Mobile

Нынешний Starlink Direct to Cell позволяет обычным мобильным телефонам подключаться к спутникам без дополнительных устройств. Сервис работает со смартфонами, поддерживающими технологию LTE, и уже используется SpaceX совместно с мобильными операторами в разных странах.
Важную роль в этом будут играть новые спутники, специальные фазированные антенны и собственные чипы SpaceX. Компания заявляет, что один спутник следующего поколения будет иметь примерно в 20 раз больше пропускной способности, чем аппараты первого поколения. Общая емкость системы при этом может возрасти более чем в 100 раз.

SpaceX планирует вывести тысячи спутников к концу 2028 года

Первые запуски новых спутников Starlink Mobile ожидаются уже с перспективой начала работы сервиса в конце 2027 года, а тысячи аппаратов SpaceX планируют вывести на орбиту до конца 2028-го.
Если заявленные характеристики будут реализованы, спутниковый интернет сможет стать полноценным дополнением мобильных сетей, особенно в отдаленных районах и местах без стабильного покрытия сотовых операторов.
По материалам:
itechua
SpaceX
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