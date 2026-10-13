Государству вернут более 64 гектаров леса в Закарпатье возле резиденции Медведчука

В Закарпатье суд удовлетворил иски прокуратуры о расторжении договоров на пользование лесными участками вблизи резиденции «Медвежья Дубрава», связанной с бывшим народным депутатом.
Государству обязаны вернуть более 64 гектаров леса на территории Ждениевской общины.
По данным следствия, более 220 гектаров леса самовольно захватили и обнесли забором. В 2013 году эти участки передали частным компаниям на 49 лет для рекреационных нужд, в том числе строительства спортивно-оздоровительного комплекса для футбольного клуба.
Фактически территорию использовали для отдыха семьи экс-нардепа.
Суд установил следующее:
Земельные участки использовали не по целевому назначению и удовлетворил иски прокуратуры о расторжении договоров долгосрочного временного пользования лесами.
Компанию обязали вернуть государству более 64 гектаров леса на территории Ждениевской общины. Иск относительно другой части земель, переданных в аренду, пока еще рассматривается.
Параллельно суды рассматривают обвинительные акты в отношении шести должностных лиц, которые в разные годы отвечали за охрану и рациональное использование лесных ресурсов на этой территории. В отношении еще одного подозреваемого продолжается досудебное расследование.
По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и злоупотребления при заключении договоров не были приняты меры по прекращению незаконного использования лесных земель.
В зависимости от роли каждому из обвиняемых инкриминируют самовольное занятие земельного участка группой лиц, злоупотребление властью и служебную халатность, повлекшие тяжкие последствия.
В ноябре 2025 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало в управление спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс «Медвежья дубрава» в Закарпатской области, принадлежавший бывшему народному депутату Виктору Медведчуку.