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рф уничтожила последний крупный логистический комплекс «Эпицентра»: уничтожено 85% товаров

Фондовый рынок
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рф уничтожила последний крупный логистический комплекс «Эпицентра»: уничтожено 85% товаров
рф уничтожила последний крупный логистический комплекс «Эпицентра»: уничтожено 85% товаров
В Хмельницком в результате российских атак на логистический центр сети «Эпицентр» уничтожено около 85% хранившихся внутри товаров.
Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.
13 октября российские войска атаковали объект десять раз, из-за чего на его территории возникли пять масштабных пожаров: работники не пострадали.
«В конце концов врагу удалось добиться своего — огонь уничтожил около 85% хранившихся внутри товаров. Около трех десятков дронов в небе не давали погасить пожар», — написали они.
В компании рассказали, что логистический центр в Хмельницком был фактически последним крупным складским комплексом компании, который оставался неповрежденным после уничтожения двух других логистических центров в Киеве и Киевской области.
«Со склада в Хмельницком товары доставляли в торговые центры сети. Атака нанесла значительный ущерб, в частности из-за уничтожения товаров и нарушения логистических процессов. В то же время важнейшим результатом назвали то, что все работники остались живы», — добавили там.
По материалам:
Finance.ua
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