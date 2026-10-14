рф уничтожила последний крупный логистический комплекс «Эпицентра»: уничтожено 85% товаров

В Хмельницком в результате российских атак на логистический центр сети «Эпицентр» уничтожено около 85% хранившихся внутри товаров.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook

13 октября российские войска атаковали объект десять раз, из-за чего на его территории возникли пять масштабных пожаров: работники не пострадали.

«В конце концов врагу удалось добиться своего — огонь уничтожил около 85% хранившихся внутри товаров. Около трех десятков дронов в небе не давали погасить пожар», — написали они.

В компании рассказали, что логистический центр в Хмельницком был фактически последним крупным складским комплексом компании, который оставался неповрежденным после уничтожения двух других логистических центров в Киеве и Киевской области.