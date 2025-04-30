Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)
Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)
Более 3,1 тысяч мобильных телефонов лишились украинцы за первый квартал 2025 года по данным Министерства внутренних дел (МВД).
Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Об этом пишет Опендата Бот.
Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)
В целом за 2024 год было похищено или потеряно около 20 тысяч телефонов в Украине. Почти 70% всех утраченных телефонов приходится на XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.
3191 мобильный телефон был уже похищен и потерян в Украине с начала 2025 года. Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
В целом количество краж и потерь смартфонов уменьшается год к году. Так, за весь 2024 год было похищено или потеряно 19 463 телефона — на 33% меньше, чем в 2023 году.
Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)
4 года подряд наиболее востребованными у воров являются XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. На них приходится почти 70% всех утраченных телефонов в этом году. Так, за первый квартал 2025 года воры похитили или украинцы потеряли 997 телефонов XIAOMI, 638 телефонов SAMSUNG и 573 IPHONE.
Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)
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Кредиты в Украине

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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