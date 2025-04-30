Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика) — Finance.ua

Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика) Сегодня 11:29 — Личные финансы

Какие телефоны чаще всего воруют в Украине (инфографика)

Более 3,1 тысяч мобильных телефонов лишились украинцы за первый квартал 2025 года по данным Министерства внутренних дел (МВД).

Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом пишет Опендата Бот.

В целом за 2024 год было похищено или потеряно около 20 тысяч телефонов в Украине. Почти 70% всех утраченных телефонов приходится на XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.

3191 мобильный телефон был уже похищен и потерян в Украине с начала 2025 года. Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

В целом количество краж и потерь смартфонов уменьшается год к году. Так, за весь 2024 год было похищено или потеряно 19 463 телефона — на 33% меньше, чем в 2023 году.

4 года подряд наиболее востребованными у воров являются XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. На них приходится почти 70% всех утраченных телефонов в этом году. Так, за первый квартал 2025 года воры похитили или украинцы потеряли 997 телефонов XIAOMI, 638 телефонов SAMSUNG и 573 IPHONE.

Если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. 👛

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.