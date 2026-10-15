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Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине — направления и цены

Личные финансы
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Занятие с репетитором
Занятие с репетитором
За год занятия с репетиторами в Украине подорожали на 16,3%, а средняя стоимость индивидуального урока в начале 2026 года достигла 374 грн за час.
В то же время, украинцы ищут преподавателей не только для подготовки к экзаменам или изучения школьных предметов.
Об этом говорится в исследовании агентства рационального маркетинга Inweb и образовательной платформы BUKI.

Сколько стоят занятия с репетиторами

В начале 2026 года средняя цена индивидуального занятия составляла около 374 грн в час. Стоимость зависит от предмета, опыта преподавателя и города.
Дороже обычно стоят подготовка к национальному мультипредметному тесту (НМТ) и популярные иностранные языки. Занятия по истории Украины, географии и уроки для младших школьников обходятся дешевле.
Например, час подготовки к НМТ в Киеве стоит в среднем 395 грн, в Одессе — 334 грн, а во Львове — 313 грн.
Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине — направления и цены

Зачем украинцы ищут репетиторов

На школьные предметы приходится 31,6% спроса на дополнительное обучение. Еще 25,9% заявок касаются изучения языков для работы, переезда или обучения за границей, а 5,2% - других взрослых направлений и переквалификации.
В то же время украинцы занимаются с репетиторами и ради собственных увлечений. На хобби-направления приходится 11,8% спроса. Среди популярных занятий — вокал, игра на фортепиано и гитаре, рисование и шахматы.
Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине — направления и цены
В целом наибольшую часть заявок формируют языковые занятия — 54,3%. Среди отдельных предметов лидируют английский, математика и немецкий.
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В 2026 году среди направлений, доля которых в общем спросе выросла, оказались психологическая поддержка, история Украины и занятия с логопедом.
В то же время, интерес к традиционным языковым направлениям, в частности английскому, польскому и немецкому, частично снизился.
По данным исследования, структура спроса на дополнительное обучение постепенно меняется. Наряду с подготовкой к школе, профессиональными целями и изучением языков, украинцы чаще обращают внимание на личные потребности и направления, связанные с психологической поддержкой.
По материалам:
Мінфін.com.ua
ОбразованиеРынок труда
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