За год занятия с репетиторами в Украине подорожали на 16,3%, а средняя стоимость индивидуального урока в начале 2026 года достигла 374 грн за час.

В то же время, украинцы ищут преподавателей не только для подготовки к экзаменам или изучения школьных предметов.

Об этом говорится в исследовании агентства рационального маркетинга Inweb и образовательной платформы BUKI.

Сколько стоят занятия с репетиторами

В начале 2026 года средняя цена индивидуального занятия составляла около 374 грн в час. Стоимость зависит от предмета, опыта преподавателя и города.

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Дороже обычно стоят подготовка к национальному мультипредметному тесту (НМТ) и популярные иностранные языки. Занятия по истории Украины, географии и уроки для младших школьников обходятся дешевле.

Например, час подготовки к НМТ в Киеве стоит в среднем 395 грн, в Одессе — 334 грн, а во Львове — 313 грн.

Зачем украинцы ищут репетиторов

На школьные предметы приходится 31,6% спроса на дополнительное обучение. Еще 25,9% заявок касаются изучения языков для работы, переезда или обучения за границей, а 5,2% - других взрослых направлений и переквалификации.

В то же время украинцы занимаются с репетиторами и ради собственных увлечений. На хобби-направления приходится 11,8% спроса. Среди популярных занятий — вокал, игра на фортепиано и гитаре, рисование и шахматы.

В целом наибольшую часть заявок формируют языковые занятия — 54,3%. Среди отдельных предметов лидируют английский, математика и немецкий.

В 2026 году среди направлений, доля которых в общем спросе выросла, оказались психологическая поддержка, история Украины и занятия с логопедом.

В то же время, интерес к традиционным языковым направлениям, в частности английскому, польскому и немецкому, частично снизился.