За два года медианные зарплаты в вакансиях учителей, преподавателей, репетиторов и воспитателей увеличились. Заметнее всего за последний год выросла медианная зарплата учителей и преподавателей.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

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Как изменились зарплаты педагогов в 2026 году

С 1 января 2026 должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников повысили на 30%. С 1 сентября 2026 года произошло еще одно повышение на 20%.

За два года медианнвя зарплата выросла по следующим категориям:

учитель / преподаватель: в 2025 году медианная зарплата выросла на +3% до 15,5 тыс. грн, а в 2026 — еще на +29%, до 20 тыс. грн;

репетитор: в 2025 году +30% до 19,5 тыс. грн, а в 2026 — на +3% до 20 тыс. грн;

воспитатель: в 2025 году наблюдали +23% до 16 тыс. грн, а в 2026 — на +16% до 18,5 тыс. грн.

Таким образом, за два года медианная зарплата в вакансиях учителя/преподавателя выросла на 32%, репетитора на 33%, а воспитателя на 39%.

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В то же время фактический доход работника сферы образования может быть выше основной ставки благодаря надбавкам и доплатам, в частности, за дополнительную нагрузку.

«В настоящее время мы уже видим заметный рост зарплатных предложений в сфере образования. В то же время важно понимать, что в государственных учебных заведениях сюда могут добавляться доплаты и надбавки за престижность, выслугу лет, классное руководство, если мы говорим об учителях. С нововведениями, с 1 сентября, ожидаем, что зарплаты педагогов вырастут, и это очень положительно, учитывая значение образования и нехватку специалистов в образовательной сфере», — прокомментировала руководитель OLX Работа Мария Абдуллина.

Где больше выросли зарплаты учителей

На должность учителя/преподавателя заметные изменения произошли в Днепропетровской и Одесской областях: медианная зарплата за год стала выше на +33%, до 17 тыс. грн и 20 тыс. грн соответственно. В Киевской фиксировали +19% до 25 тыс. грн.

Как изменились зарплаты воспитателей

Что касается профессии воспитателя, наибольший рост фиксировали в Харьковской области (+27% до 17,5 тыс. грн), Киевской (+13% до 22,5 тыс. грн) и Одесской (+7% до 16 тыс. грн).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату 2600 грн для педагогов, которые очно или в смешанном формате работают в прифронтовых и пограничных общинах. Выплаты до конца 2026 г обеспечат благодаря перераспределению средств между местными бюджетами.