Базовая социальная помощь: законопроект поддержали ко второму чтению

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов и поддержал ко второму чтению правительственный законопроект о введении Базовой социальной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Прохождение второго чтения является этапом перед вынесением документа на голосование в сессионном зале парламента для окончательного принятия. Законопроект предусматривает изменения в системе государственных выплат и введение единого адресного инструмента финансовой поддержки украинских семей.

Что известно о Базовой социальной помощи

Базовая социальная помощь — это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом, в которой главным критерием для оказания помощи является не принадлежность человека к определенной категории, а реальные потребности семьи, ее доходы и жизненные обстоятельства.

Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением: социальными услугами, кейс-менеджментом и пособием по трудоустройству.

Главная цель — помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.

Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:

помощь будут рассчитывать на всю семью с учетом ее среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения, а не назначаться отдельно каждому члену семьи по разным критериям;

размер БСП будут определяться индивидуально для каждой семьи как разницу между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом;

денежную поддержку соединят с социальными услугами и мерами содействия занятости;

социальный менеджер будет оценивать потребности семьи и организовывать ведение случая;

для неработающих трудоспособных членов семьи будет предусмотрена персонализированная поддержка для возвращения к экономической активности.

Следующим шагом законопроект будет вынесен на рассмотрение народными депутатами Украины в сессионном зале Верховной Рады.