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Базовая социальная помощь: законопроект поддержали ко второму чтению

Личные финансы
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Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм
Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов и поддержал ко второму чтению правительственный законопроект о введении Базовой социальной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Прохождение второго чтения является этапом перед вынесением документа на голосование в сессионном зале парламента для окончательного принятия. Законопроект предусматривает изменения в системе государственных выплат и введение единого адресного инструмента финансовой поддержки украинских семей.

Что известно о Базовой социальной помощи

Базовая социальная помощь — это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом, в которой главным критерием для оказания помощи является не принадлежность человека к определенной категории, а реальные потребности семьи, ее доходы и жизненные обстоятельства.
Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением: социальными услугами, кейс-менеджментом и пособием по трудоустройству.
Главная цель — помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.
Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:
  • помощь будут рассчитывать на всю семью с учетом ее среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения, а не назначаться отдельно каждому члену семьи по разным критериям;
  • размер БСП будут определяться индивидуально для каждой семьи как разницу между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом;
  • денежную поддержку соединят с социальными услугами и мерами содействия занятости;
  • социальный менеджер будет оценивать потребности семьи и организовывать ведение случая;
  • для неработающих трудоспособных членов семьи будет предусмотрена персонализированная поддержка для возвращения к экономической активности.
Следующим шагом законопроект будет вынесен на рассмотрение народными депутатами Украины в сессионном зале Верховной Рады.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что базовая социальная помощь выплачивается наиболее уязвимым категориям населения. Оформить выплату можно как через приложение «Дія», так и в сервисных центрах Пенсионного фонда. Сумма базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально. Ее рассчитывают как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
По материалам:
Finance.ua
Социальная помощьЗаконопроекты
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