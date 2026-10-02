Проверка счетчика: какие ошибки могут обойтись дорого

С началом отопительного сезона проверки счетчиков становятся особенно актуальными. Однако для потребителей подобная проверка может завершиться и значительными начислениями. В то же время, судебная практика показывает: если поставщик или оператор не придерживался установленной процедуры, такие решения можно обжаловать.

Об этом сообщили специалисты Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Эксперты отмечают, что поставщики услуг рассчитывают на пассивность, юридическую неосведомленность и страх потребителей перед судебными исками, а иногда вообще запугивают немедленным отключением услуг, надеясь, что вы просто подпишете акт и заплатите.

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«Но как только они видят грамотно составленный запрос со ссылками на Постановления КМУ и актуальные судебные прецеденты — отношение к вашему объекту или дому меняется мгновенно. Поэтому эксперты ВОО „АППУ“ подготовили резонансную судебную практику, которая поможет защитить свои права», — говорится в сообщении.

Дело № 317/3035/19: поверка газового счетчика

Постановление Верховного Суда от 14.07.2021 г., дело № 317/3035/19.

Газораспределительная компания насчитала потребителю долг по предельным нормам потребления из-за того, что газовый счетчик вовремя не прошел периодическую поверку. Ответственность за это возложили на собственника жилья.

Верховный Суд принял сторону потребителя. Суд отметил, что периодическая поверка счетчиков производится за счет инициативы поставщика услуг. Если не было несанкционированного вмешательства в прибор, поставщик не имеет права штрафовать потребителя и переводить его на предельные нормативы из-за собственного бездействия.

Дело № 235/499/17: кто должен платить за поверку водомера

Постановление Верховного Суда от 15.07.2019 г., дело № 235/499/17.

Водоканал потребовал от потребителя оплатить демонтаж и поверку счетчика воды и угрожал начислениями по общим нормативам.

Верховный Суд счел такие действия незаконными. Периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков должны производиться за счет исполнителя услуг, поскольку соответствующие расходы уже учтены в тарифе для населения.

Дело № 521/6670/18: просроченная поверка водосчетчика

Постановление Верховного Суда от 29.04.2020 г., дело № 521/6670/18.

Водоканал перестал принимать показатели исправного счетчика из-за пропущенного срока поверки и начал начислять плату по общим нормам.

Верховный Суд определил, что периодическая поверка — обязанность исполнителя услуг. Если водоканал своевременно не провел, он не может отказываться от фактических показателей счетчика и начислять долг по нормативам.

Дело № 904/5861/23: отключение электроэнергии без процедуры

Постановление Верховного Суда от 14.01.2025 г., дело № 904/5861/23.

АО «ДТЭК Днепровские электросети» обесточило коммерческий объект ООО «Днепр-Агро ЮС» из-за якобы обнаруженного нарушения. Предприятие обжаловало отключение, поскольку не была соблюдена предусмотренная процедура и предупреждения.

Верховный Суд признал отключение незаконным и оставил в силе обязанность оператора возобновить электроснабжение. Суд отметил необходимость соблюдения установленной процедуры.

Дело № 922/158/21: штраф свыше 63 000 грн

Постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 14.10.2021, дело № 922/158/21.

ФЛП обжаловал штраф более 63 000 грн, начисленный АО «Харьковоблэнерго» по акту о нарушении. Предприниматель отмечал, что заседание комиссии провели без должного уведомления, поэтому у него не было возможности защитить свои права.

Суд оставил в силе решение об отмене штрафных санкций. Нарушение процедуры рассмотрения акта и проведения заседания без надлежащего уведомления потребителя явилось основанием для отмены начислений.

Главные ловушки во время осенних проверок

С началом отопительного сезона могут активизироваться проверки счетчиков. Потребителям следует внимательно относиться к оформлению документов и действиям контролеров.

Чаще всего проблемы могут возникнуть из-за таких ситуаций:

«Формальный» акт. Контролер может попросить подписать документ, объяснив, что это только подтверждение его визита. Перед подписанием важно прочесть весь акт, поскольку в нем могут быть зафиксированы нарушения.

Контролер может попросить подписать документ, объяснив, что это только подтверждение его визита. Перед подписанием важно прочесть весь акт, поскольку в нем могут быть зафиксированы нарушения. Поврежденная пломба. При уборке пломбировочной проволоки можно случайно задеть. Контролер может расценить повреждение как признак вмешательства в работу счетчика и использовать это в качестве основания для начисления ущерба.

При уборке пломбировочной проволоки можно случайно задеть. Контролер может расценить повреждение как признак вмешательства в работу счетчика и использовать это в качестве основания для начисления ущерба. Проверка без ведома собственника. Акты могут составлять в общих коридорах или на лестничных клетках без присутствия владельца, привлекая в качестве свидетелей других людей.

Акты могут составлять в общих коридорах или на лестничных клетках без присутствия владельца, привлекая в качестве свидетелей других людей. Угрозы обращения в полицию. В ходе проверки контролеры могут ссылаться на возможное вмешательство полиции или уголовную ответственность. В таких ситуациях важно не подписывать документы, не ознакомившись с их содержанием.

Как защитить свои права во время проверки

Если контролеры пришли проверять счетчик, следует соблюдать несколько правил: