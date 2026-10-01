В Раде предлагают повысить минимальную зарплату до 12 тыс. грн

Законодательно установленный прожиточный минимум уже сейчас в 2,7-3,6 раза ниже фактического.

Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендует повысить минимальную заработную плату до 12 тыс. грн с 1 января 2027 года. Также комитет предлагает почти втрое увеличить прожиточный минимум по сравнению с показателями, заложенными в проекте государственного бюджета на 2027 год.

Такие рекомендации комитет предоставил по результатам рассмотрения законопроекта о государственном бюджете на 2027 год № 16000, передает «Интерфакс-Украина».

Прожиточный минимум

В комитете отметили, что законодательно установленный прожиточный минимум уже сейчас в 2,7−3,6 раза ниже фактического.

«Указанное свидетельствует о его полной неспособности обеспечить нормальное функционирование организма человека, сохранение его здоровья, удовлетворить основные социальные и культурные потребности личности, а следовательно — обеспечить реализацию государственной конституционной гарантии граждан на достаточный жизненный уровень», — говорится в выводах комитета.

По мнению комитета, в условиях военного положения такая ситуация усугубляет социальное неравенство, способствует распространению крайних форм бедности и усиливает миграционные настроения среди населения.

В связи с этим комитет предлагает составить с 1 января 2027 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 8 781 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет — 7 735 грн;

детей от 6 до 18 лет — 9 874 грн;

трудоспособных лиц — 9241 грн;

лиц, потерявших трудоспособность — 7 344 грн.

В проекте госбюджета-2027 предлагаются более низкие показатели, в частности: прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3 559 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет — 3 124 грн;

детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;

трудоспособных лиц — 3691 грн;

лиц, потерявших трудоспособность — 2 878 грн.

Минимальная зарплата

Кроме того, комитет рекомендует установить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату в месячном размере — 12 тыс. грн вместо предлагаемой 9 546 грн в проекте госбюджета-2027.

Среди прочего предлагается установить, что в 2027 году запрещается увеличение размера заработной платы (денежного довольствия) для всех категорий работников учреждений, учреждений и организаций бюджетной сферы и государственных органов.

Что предполагает проект госбюджета-2027

15 сентября правительство одобрило проект закона «О государственном бюджете Украины на 2027 год». Документ предусматривает доходы в объеме 5,65 трлн грн, что на 452,1 млрд грн, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

На сектор безопасности и обороны предложено направить почти 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), что на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом 2026 года.

Другие парламентские комитеты также предлагают изменить расходы бюджета на 2027 год:

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — увеличить финансирование Министерства образования и науки на 22,5 млрд грн;

Комитет по вопросам правовой политики — увеличить расходы на органы государственной и судебной власти на 19,3 млрд грн;

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке — увеличить расходы на сектор безопасности и обороны почти на 3,6 трлн грн.