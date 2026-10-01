Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с Европейской комиссией для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема», — написал Зеленский.

По его словам, в дальнейшем в ежемесячном режиме будет проходить координация этой работы, будут согласовываться действия.

«Координация должна быть постоянной. Готовим и дополнительные решения на усиление Украины, нашей защиты, общества», — подчеркнул президент.

Что договорились сделать для финансирования Украины

Как сообщила Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию, стороны определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026 году, а также шаги, необходимые для своевременного предоставления соответствующего финансирования.

«Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также повторно подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного предоставления», — говорится в документе.

Также ЕС и Украина договорились оперативно двигаться вперед с выделением 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год — при выполнении установленных условий.

«Мы также приступим к работе над определением дополнительных бюджетных и оборонных потребностей», — отмечается в заявлении.