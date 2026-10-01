«Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема», — написал Зеленский.
По его словам, в дальнейшем в ежемесячном режиме будет проходить координация этой работы, будут согласовываться действия.
«Координация должна быть постоянной. Готовим и дополнительные решения на усиление Украины, нашей защиты, общества», — подчеркнул президент.
Что договорились сделать для финансирования Украины
Как сообщила Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию, стороны определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026 году, а также шаги, необходимые для своевременного предоставления соответствующего финансирования.
«Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также повторно подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного предоставления», — говорится в документе.
Также ЕС и Украина договорились оперативно двигаться вперед с выделением 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год — при выполнении установленных условий.
«Мы также приступим к работе над определением дополнительных бюджетных и оборонных потребностей», — отмечается в заявлении.
«Все стороны согласились, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и активизировать усилия с учетом масштабных вызовов, с которыми сталкивается Украина», — подчеркнули в документе.