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ЕС и Украина определили формат финансирования потребностей на 2026−2027 годы — Зеленский

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с Европейской комиссией для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
«Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема», — написал Зеленский.
По его словам, в дальнейшем в ежемесячном режиме будет проходить координация этой работы, будут согласовываться действия.
«Координация должна быть постоянной. Готовим и дополнительные решения на усиление Украины, нашей защиты, общества», — подчеркнул президент.

Что договорились сделать для финансирования Украины

Как сообщила Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию, стороны определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026 году, а также шаги, необходимые для своевременного предоставления соответствующего финансирования.
«Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также повторно подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного предоставления», — говорится в документе.
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Также ЕС и Украина договорились оперативно двигаться вперед с выделением 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год — при выполнении установленных условий.
«Мы также приступим к работе над определением дополнительных бюджетных и оборонных потребностей», — отмечается в заявлении.
«Все стороны согласились, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и активизировать усилия с учетом масштабных вызовов, с которыми сталкивается Украина», — подчеркнули в документе.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийБюджет
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