Украина не прошла второй пересмотр программы МВФ: какие главные проблемы

Украина и Международный валютный фонд не достигли договоренности на уровне персонала по итогам второго пересмотра программы EFF, который проходил в сентябре. Среди вопросов, которые оценивала миссия Фонда, были выполнение структурных обязательств, проект государственного бюджета на 2027 год и потребности Украины во внешнем финансировании.

Об этом рассказал старший аналитик политики и данных ИАА Вячеслав Курило во время онлайн-мероприятия RRR4U «Реформы ради членства в ЕС: между планами, обязательствами и реальными изменениями».

Почему Украина не прошла второй пересмотр МВФ

Сентябрьская миссия МВФ завершила переговоры с украинскими властями без договоренности на уровне персонала по второму пересмотру программы. В ходе работы миссия, в частности, оценивала выполнение Украиной взятых обязательств, проект госбюджета на 2027 год и потребность во внешнем финансировании.

По словам Курилы, одним из ключевых вопросов остается необходимость подтверждения источников финансирования бюджета на 2027 год. Общая потребность Украины во внешнем финансировании составляет $52,6 млрд, из которых около $32,6 млрд пока нуждаются в дополнительном подтверждении.

Следующая миссия МВФ ожидается в ноябре.

Какие структурные маяки Украина еще не выполнила

По словам Курилы, Украина выполнила структурные маяки, срок которых приходился на июнь. В то же время, с выполнением части обязательств за август и сентябрь возникли задержки.

Среди них пакет налоговых изменений, в частности отмена налоговой льготы для небольших международных почтовых отправлений. Соответствующие законопроекты Верховная Рада приняла в первом чтении, однако окончательно закон еще не принят.

В то же время закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, парламент принял еще в июне, но президент его до сих пор не подписал.

Еще один структурный маяк касается повышения порога для проведения внеплановых проверок при заявлении бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС до 1 млн грн. Он также пока не выполнен.

Отдельное обязательство касается Национального агентства по предотвращению коррупции. Речь идет о нормативных актах, которые должны установить систему проверки деклараций на основе оценки рисков с приоритетом для чиновников в сферах повышенного риска. Соответствующие нормативно-правовые акты еще не обнародованы, хотя, по информации НАПК, в сентябре их проекты уже были подготовлены и проводились публичные обсуждения.

Программа Всемирного банка

Отдельно эксперт рассказал о программе политики развития Всемирного банка. В июне Украина подписала пакет соглашений в рамках первой программы политики развития на $3,9 млрд. Для получения средств по второму компоненту необходимо выполнить 11 обязательств или так называемых триггеров. В случае их выполнения Украина должна получить $1 млрд.

Прогресс по отдельным индикаторам отличается: по некоторым направлениям ситуация лучше, по другим хуже. При этом с августа существенного прогресса не произошло. Выполнить соответствующие обязательства необходимо до конца 2026 года или не позднее первого квартала 2027 года. Курило отметил на важности завершения работы уже в этом году, поскольку внешнее финансирование необходимо для бюджета Украины.

Украина должна ускорить исполнение обязательств

Таким образом, по итогам сентябрьской миссии Украина пока не достигла договоренности с МВФ на уровне персонала по второму пересмотру программы. В то же время, работа над выполнением структурных маяков и обеспечением внешнего финансирования продолжается.