Воинский учет на предприятиях: кого могут оштрафовать на 59 500 грн

Нарушения в ведении военного учета могут быть обнаружены во время проверок

За нарушение правил ведения воинского учета для должностных лиц предусмотрены штрафы от 34 000 до 59 500 грн.

Министерство обороны Украины отмечает необходимость соблюдения правил ведения персонального военного учета на предприятиях.

Кто отвечает за нарушение воинского учета

Ответственность за нарушение распределяется следующим образом:

за неведение воинского учета — штрафуют руководителя предприятия;

за ненадлежащее ведение — лицо, ответственное за учет (кадровика или штатного инспектора).

Количество штрафов зависит от количества постановлений об административном правонарушении. Если нарушение обнаружено в ходе проверки, будет рассмотрение одного административного дела — соответственно, будет один штраф за все нарушения.

Как проводят проверки воинского учета на предприятиях

Нарушения в ведении воинского учета могут быть выявлены в ходе проверки. Такие проверки бывают плановые и внеплановые. Обычно их проводят комиссии, в состав которых могут включаться представители ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Государственной службы Украины по вопросам труда.

О проведении плановой проверки предприятия обязательно уведомляют за десять дней до начала. Внеплановые могут проводиться без предварительного предупреждения.