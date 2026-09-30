Элитные автомобили принесли местным бюджетам почти 240 млн грн налогов с начала года

Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год

В январе-августе 2026 плательщики перечислили в местные бюджеты 237,5 млн грн транспортного налога. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 149,6 млн грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Самые большие суммы транспортного налога поступили в бюджеты:

Киева — 68,1 млн грн;

Днепропетровской области — 21,3 млн грн;

Одесской области — 17,9 млн грн;

Киевской области — 17,5 млн грн.

Куда направляется транспортный налог

Транспортный налог является составной частью налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты. Полученные средства могут направлять на финансирование социально важных мероприятий и развитие местной инфраструктуры.

За какие автомобили платят транспортный налог

Транспортный налог уплачивается за легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, если их среднерыночная стоимость превышает установленный законодательством порог.

В 2026 году такой порог составляет более 3,2 млн грн. Перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2026 году, обнародован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, который является объектом налогообложения.

Плательщиком транспортного налога является владелец автомобиля, на которого транспортное средство зарегистрировано.