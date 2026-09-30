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Элитные автомобили принесли местным бюджетам почти 240 млн грн налогов с начала года

Казна и Политика
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Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год
Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год
В январе-августе 2026 плательщики перечислили в местные бюджеты 237,5 млн грн транспортного налога. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 149,6 млн грн.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Самые большие суммы транспортного налога поступили в бюджеты:
  • Киева — 68,1 млн грн;
  • Днепропетровской области — 21,3 млн грн;
  • Одесской области — 17,9 млн грн;
  • Киевской области — 17,5 млн грн.

Куда направляется транспортный налог

Транспортный налог является составной частью налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты. Полученные средства могут направлять на финансирование социально важных мероприятий и развитие местной инфраструктуры.

За какие автомобили платят транспортный налог

Транспортный налог уплачивается за легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, если их среднерыночная стоимость превышает установленный законодательством порог.
В 2026 году такой порог составляет более 3,2 млн грн. Перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2026 году, обнародован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, который является объектом налогообложения.
Плательщиком транспортного налога является владелец автомобиля, на которого транспортное средство зарегистрировано.
Фактический пользователь автомобиля, в том числе арендатор или лицо, пользующееся транспортным средством по доверенности, плательщиком этого налога не является.
По материалам:
Finance.ua
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