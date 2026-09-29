Промышленность остановилась. Кривой Рог переходит в «режим выживания»

Кривой Рог проведет секвестр городского бюджета и приостановит часть проектов развития из-за падения налоговых поступлений от промышленных предприятий.

Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в настоящее время не работают «АрселорМиттал Кривой Рог», Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты и Криворожский железорудный комбинат. Другие крупные предприятия города загружены максимум на четверть довоенного уровня.

Из-за остановки предприятий город теряет налоговые поступления

Причинами остановки предприятий Вилкул назвал российские атаки и проблемы с вывозом продукции через порты. Вместе с промышленными гигантами простаивают и многочисленные подрядчики.

Из-за сокращения налоговых поступлений город в 2026 году остановит реализацию ряда важных проектов. В то же время власти обещают сохранить работу критической инфраструктуры.

«Но речь не идет о развитии. Речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить», — заявил он.

Прогноз по бюджету Кривого Рога на 2027 год Вилкул назвал «очень плохим». Приоритетом останутся школы, детсады, больницы, водо- и теплоснабжение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство приняло решение о первоочередном финансировании государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержке части запланированной международной помощи. Прежде всего, средства будут направляться на оборону, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы.