Минобороны оценило стоимость следующего года войны

Потребности Украины в ведении войны в 2027 году оцениваются в $175 млрд. В то же время в правительственном проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрено $100 млрд.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на оценку Министерства обороны.

На войну в 2027 году заложили почти 5 трлн

«Потребность $70 млрд есть. И здесь разные инструменты должны включаться, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и разными инструментами, которые работали в течение 4 лет: Рамштайн, PURL и все другие механизмы, связанные с привлечением непосредственного вооружения», — отметил Ермоличев.

Он подчеркнул, что при планировании расходов на оборону в проекте госбюджета-2027 Минфин существенно изменил подходы по сравнению с предыдущими годами, когда в самом начале они закладывались ниже потребностей.

«Сейчас мы ситуацию изменили и увеличили ресурс на сектор обороны уже прямо сейчас: увеличен ресурс на 518 млрд грн — то есть это от 4,4 трлн до 4,9 трлн грн в следующем году», — сказал Ермоличев.

В бюджете учли дополнительные 300 млрд грн

Ермоличев пояснил, что в государственном бюджете-2026 пока не отражены дополнительные 300 млрд грн на выплату денежного довольствия, которое повысили с 1 июля, а также связанные с обороной социальные выплаты. Их планируется профинансировать за счет внутренних источников.

В то же время в увеличенных на 518 млрд грн оборонных расходах проекта госбюджета-2027 эти 300 млрд грн уже заложены.

При этом расчеты не учитывают возможное увеличение численности военных, поскольку этот фактор сложно спрогнозировать.