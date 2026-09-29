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Минобороны оценило стоимость следующего года войны

Казна и Политика
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Потребности Украины в ведении войны в 2027 году оцениваются в $175 млрд. В то же время в правительственном проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрено $100 млрд.
Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на оценку Министерства обороны.

На войну в 2027 году заложили почти 5 трлн

«Потребность $70 млрд есть. И здесь разные инструменты должны включаться, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и разными инструментами, которые работали в течение 4 лет: Рамштайн, PURL и все другие механизмы, связанные с привлечением непосредственного вооружения», — отметил Ермоличев.
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Он подчеркнул, что при планировании расходов на оборону в проекте госбюджета-2027 Минфин существенно изменил подходы по сравнению с предыдущими годами, когда в самом начале они закладывались ниже потребностей.
«Сейчас мы ситуацию изменили и увеличили ресурс на сектор обороны уже прямо сейчас: увеличен ресурс на 518 млрд грн — то есть это от 4,4 трлн до 4,9 трлн грн в следующем году», — сказал Ермоличев.
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В бюджете учли дополнительные 300 млрд грн

Ермоличев пояснил, что в государственном бюджете-2026 пока не отражены дополнительные 300 млрд грн на выплату денежного довольствия, которое повысили с 1 июля, а также связанные с обороной социальные выплаты. Их планируется профинансировать за счет внутренних источников.
В то же время в увеличенных на 518 млрд грн оборонных расходах проекта госбюджета-2027 эти 300 млрд грн уже заложены.
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При этом расчеты не учитывают возможное увеличение численности военных, поскольку этот фактор сложно спрогнозировать.
«Поэтому мы надеемся, что на начало года мы выйдем более-менее стабильно. Плюс мы увеличили ресурс на Резервный фонд под Министерством финансов: в этот год мы входили по общему фонду около 140 млрд грн, то на следующий год мы уже заложили по общему фонду 200 млрд грн», — добавил Ермоличев.
По материалам:
Корреспондент.net
БюджетМиноборони
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