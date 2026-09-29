Минобороны оценило стоимость следующего года войны

Потребности Украины в ведении войны в 2027 году оцениваются в $175 млрд. В то же время в правительственном проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрено $100 млрд.
Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на оценку Министерства обороны.
На войну в 2027 году заложили почти 5 трлн
«Потребность $70 млрд есть. И здесь разные инструменты должны включаться, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и разными инструментами, которые работали в течение 4 лет: Рамштайн, PURL и все другие механизмы, связанные с привлечением непосредственного вооружения», — отметил Ермоличев.
Он подчеркнул, что при планировании расходов на оборону в проекте госбюджета-2027 Минфин существенно изменил подходы по сравнению с предыдущими годами, когда в самом начале они закладывались ниже потребностей.
«Сейчас мы ситуацию изменили и увеличили ресурс на сектор обороны уже прямо сейчас: увеличен ресурс на 518 млрд грн — то есть это от 4,4 трлн до 4,9 трлн грн в следующем году», — сказал Ермоличев.
В бюджете учли дополнительные 300 млрд грн
Ермоличев пояснил, что в государственном бюджете-2026 пока не отражены дополнительные 300 млрд грн на выплату денежного довольствия, которое повысили с 1 июля, а также связанные с обороной социальные выплаты. Их планируется профинансировать за счет внутренних источников.
В то же время в увеличенных на 518 млрд грн оборонных расходах проекта госбюджета-2027 эти 300 млрд грн уже заложены.
При этом расчеты не учитывают возможное увеличение численности военных, поскольку этот фактор сложно спрогнозировать.
«Поэтому мы надеемся, что на начало года мы выйдем более-менее стабильно. Плюс мы увеличили ресурс на Резервный фонд под Министерством финансов: в этот год мы входили по общему фонду около 140 млрд грн, то на следующий год мы уже заложили по общему фонду 200 млрд грн», — добавил Ермоличев.