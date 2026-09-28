Час простоя бизнеса из-за обстрелов стоит экономике Украины около 2 млрд грн

Статистики по количеству бизнесов, которые после атак полностью прекратили работу или релоцировались, пока нет.

Один час простоя украинских предприятий из-за российских обстрелов может стоить экономике страны около 2 млрд грн. В то же время оценить точное влияние атак на валовой внутренний продукт сложно из-за перебоев со снабжением и экспортом, а также остановки предприятий.

Об этом министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявил в интервью Forbes Ukraine

Сколько экономика теряет из-за простоя

«По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн», — отметил Кравченко.

По его словам, особо определить влияние российских обстрелов на ВВП очень сложно. На экономические показатели одновременно влияют перебои с поставками, экспортом и простои предприятий.

Статистики по количеству бизнесов, которые после атак полностью прекратили работу или релоцировались, пока нет.

«Ситуация меняется буквально каждый час», — сказал министр.

Прогноз роста ВВП Украины ухудшился

В начале года Министерство экономики ожидало роста ВВП Украины на 2,4%. В середине 2026 года прогноз снизили до 1,6%.

«К сожалению, мы видим, что по результатам второго полугодия мы выйдем на снижение темпов роста на 0,5%», — добавил Кравченко.

По словам министра, наибольшие поступления в течение года обеспечил аграрный сектор, поскольку урожай был хорошим. В то же время, ситуация может измениться в случае системных атак на элеваторы и инфраструктуру.

«Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны», — подчеркнул Кравченко.

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В государственном бюджете на 2027 год заложен прогноз роста экономики на 1,3%. В то же время, по словам Кравченко, прогноз может быть пересмотрен в сторону снижения.

«Видим, что будет потенциальный пересмотр в сторону сокращения на 0,3−0,5%. Это на сегодня», — рассказал министр.