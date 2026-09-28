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Час простоя бизнеса из-за обстрелов стоит экономике Украины около 2 млрд грн

Казна и Политика
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Статистики по количеству бизнесов, которые после атак полностью прекратили работу или релоцировались, пока нет.
Статистики по количеству бизнесов, которые после атак полностью прекратили работу или релоцировались, пока нет.
Один час простоя украинских предприятий из-за российских обстрелов может стоить экономике страны около 2 млрд грн. В то же время оценить точное влияние атак на валовой внутренний продукт сложно из-за перебоев со снабжением и экспортом, а также остановки предприятий.
Об этом министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявил в интервью Forbes Ukraine.

Сколько экономика теряет из-за простоя

«По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн», — отметил Кравченко.
По его словам, особо определить влияние российских обстрелов на ВВП очень сложно. На экономические показатели одновременно влияют перебои с поставками, экспортом и простои предприятий.
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Статистики по количеству бизнесов, которые после атак полностью прекратили работу или релоцировались, пока нет.
«Ситуация меняется буквально каждый час», — сказал министр.

Прогноз роста ВВП Украины ухудшился

В начале года Министерство экономики ожидало роста ВВП Украины на 2,4%. В середине 2026 года прогноз снизили до 1,6%.
«К сожалению, мы видим, что по результатам второго полугодия мы выйдем на снижение темпов роста на 0,5%», — добавил Кравченко.
По словам министра, наибольшие поступления в течение года обеспечил аграрный сектор, поскольку урожай был хорошим. В то же время, ситуация может измениться в случае системных атак на элеваторы и инфраструктуру.
«Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны», — подчеркнул Кравченко.
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В государственном бюджете на 2027 год заложен прогноз роста экономики на 1,3%. В то же время, по словам Кравченко, прогноз может быть пересмотрен в сторону снижения.
«Видим, что будет потенциальный пересмотр в сторону сокращения на 0,3−0,5%. Это на сегодня», — рассказал министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2026 году до 1,5%, а в 2027 году — до 2,5%. В начале июня банк оценивал рост ВВП соответственно в 2,2% и 4%.
По материалам:
Forbes.ua
БюджетБизнесВВП
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