Налоговые поступления в местные бюджеты в этом году выросли на 16,5%

В январе — августе 2026 года налогоплательщики направили в местные бюджеты более 378,6 млрд грн. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Какой налог принес больше всего средств

Отмечается, что главным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц.

За восемь месяцев этого года он обеспечил местным бюджетам 226,9 млрд. гривен. Это на 20,5% больше, чем за январь — август 2025 года.

Среди других основных источников наполнение местных бюджетов:

единый налог — 59,0 млрд грн (+11,4%);

налог на имущество — 43,4 млрд грн (+13,2%);

налог на прибыль предприятий — 25,7 млрд грн (+8,4%);

рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения 3,8 млрд грн (+16,3%);

туристический сбор — 269,8 млн грн (+23,0%);

сбор за места для парковки транспортных средств — 158,3 млн грн (+12,2%).