Налоговые поступления в местные бюджеты в этом году выросли на 16,5%
Какой налог принес больше всего средств
- единый налог — 59,0 млрд грн (+11,4%);
- налог на имущество — 43,4 млрд грн (+13,2%);
- налог на прибыль предприятий — 25,7 млрд грн (+8,4%);
- рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения 3,8 млрд грн (+16,3%);
- туристический сбор — 269,8 млн грн (+23,0%);
- сбор за места для парковки транспортных средств — 158,3 млн грн (+12,2%).
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