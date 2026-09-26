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Налоговые поступления в местные бюджеты в этом году выросли на 16,5%

Казна и Политика
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Украинские гривны
Украинские гривны
В январе — августе 2026 года налогоплательщики направили в местные бюджеты более 378,6 млрд грн. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Какой налог принес больше всего средств

Отмечается, что главным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц.
За восемь месяцев этого года он обеспечил местным бюджетам 226,9 млрд. гривен. Это на 20,5% больше, чем за январь — август 2025 года.
Среди других основных источников наполнение местных бюджетов:
  • единый налог — 59,0 млрд грн (+11,4%);
  • налог на имущество — 43,4 млрд грн (+13,2%);
  • налог на прибыль предприятий — 25,7 млрд грн (+8,4%);
  • рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения 3,8 млрд грн (+16,3%);
  • туристический сбор — 269,8 млн грн (+23,0%);
  • сбор за места для парковки транспортных средств — 158,3 млн грн (+12,2%).
«Стабильные налоговые поступления — это ресурс, который остается в общинах и позволяет им обеспечивать финансирование важных для людей направлений. Речь идет, в частности, о содержании учебных заведений и здравоохранения, социальных программах, благоустройстве и других потребностях общин», — отметили в Налоговой.
По материалам:
Finance.ua
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