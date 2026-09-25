Зеленский предупредил о проблемах с дронами зимой из-за дефицита бюджета

Дефицит оборонного бюджета, который составляет 27 млрд долларов, необходимо покрыть для того, чтобы направить средства на производство дронов и оплату денежного довольствия для военных.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает Укринформ.

«Что касается 27 млрд, безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов частично, но в основном, в целом там — это деньги на наши дроны, на ракеты и обеспечение наших воинов. Там октябрь, там ноябрь, там декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а может даже чуть-чуть больше — это январь, февраль, март — дроны. И если мы их не закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде всего», — сообщил Зеленский.

По его словам, он подробно этот вопрос обсуждал с Европейским Союзом, в частности, с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, а также с Международным валютным фондом.