ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026−2027 годы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2026 году до 1,5%, а в 2027 году до 2,5%. В начале июня банк оценивал рост ВВП соответственно в 2,2% и 4%.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отчет ЕБРР.

Причиной пересмотра прогноза послужили удары россии по портам и судам в Черном море.

«Макроэкономические перспективы Украины существенно ухудшились: на фоне эскалации российских воздушных атак экономика перешла от медленного восстановления в состояние, близкое к стагнации», — говорится в отчете.

Какие риски видит ЕБРР

Согласно отчету, риски дальнейшего ухудшения прогноза связаны с любыми длительными перебоями в судоходстве на Черном море, возобновлением российских атак на энергетическую инфраструктуру и более значительными пробелами во внешнем финансировании.

ЕБРР напоминает, что реальный ВВП Украины сократился на 0,6% в годовом исчислении в первом квартале 2026 года, а по второму кварталу приводит предварительные данные Госстата Украины о росте ВВП на 0,6%, хотя после этого Госстат уже ухудшил свою оценку до 0,4%.

«Хотя оборонное производство, государственные расходы и устойчивый сектор услуг поддерживали экономическую активность, поврежденная энергетическая инфраструктура, нехватка рабочей силы, низкий уровень доверия и возобновление логистических пробок сдерживали рост», — отмечает ЕБРР.

Он также добавил, что в июле инфляция ускорилась до 7,7%, что отображало рост цен на топливо и энергоносители, влияние колебаний обменного курса, давление на рынке труда и более масштабные перебои со снабжением, заставив центральный банк повысить учетную ставку до 15,5% (по результатам августа инфляция выросла до 8,1%). — Ред.).

ЕБРР также обращает внимание на скорый рост дефицита внешней торговли товарами из-за увеличения импорта энергоносителей и оборонной продукции, в то время как экспортные возможности пострадали от возобновления российских атак на черноморские порты, гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру.

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«Альтернативные сухопутные и речные маршруты могут смягчить, но не заменить упущенные возможности глубоководного судоходства, в то время как низкий уровень воды в Дунае, удары по дунайской инфраструктуре и нехватка подвижного состава создают дополнительные ограничения», — констатирует банк.

В то же время он отметил, что в этом году Украине на конец августа удалось накопить больше всего природного газа за все пять лет войны.

Влияние войны на мировые рынки

Что касается влияния войны на мировые рынки, то ЕБРР напомнил, что на россию и Украину вместе приходится около четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому длительное прерывание экспорта может существенно повысить цены на продовольствие и усилить инфляционное давление.

«Переправка зерна по суше или рекам дорога и сложна с логистической точки зрения. Низкий уровень воды в Дунае также ограничил основной альтернативный маршрут для экспорта из Украины», — говорится в документе.

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В целом ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП на 2026 год развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки и на которых работает банк, до 2,5% из ожидаемых в июне 3,1%. В то же время прогноз на 2027 год повышен до 4% с 3,6%.