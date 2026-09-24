«Эта зима будет сложной»: министр экономики призвал искать новые способы поддержки бизнеса

Украинскому бизнесу может потребоваться дополнительная государственная поддержка в преддверии сложной зимы. В то же время, государство должно не только упрощать регулирование, но и вместе с предпринимателями искать новые механизмы поддержки.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в ходе Форума экономической устойчивости «Forbes Украина», передает «Интерфакс-Украина».

Как бизнес адаптировался после начала полномасштабной войны

«Государство должно действительно упрощать регулирование, но также нам совместно нужно искать механизмы дополнительной поддержки бизнеса, потому что, я думаю, эта зима будет действительно очень сложной», — отметил глава ведомства.

По словам министра, украинский бизнес продемонстрировал высокую адаптивность в начале полномасштабного вторжения не только благодаря дерегуляции, но и финансовым ресурсам в виде макрофинансовой помощи, которая способствовала потреблению и инвестициям.

В то же время, по его словам, эта модель постепенно исчерпывает свой потенциал.

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«Когда мы говорим, что бизнес быстро адаптировался, да, но он адаптировался не только благодаря свободе, он адаптировался потому, что был финансовый ресурс, который нам дали… Но сейчас эта модель начинает себя исчерпывать, и нам нужно находить дополнительные механизмы поддержки бизнеса для того, чтобы они, в том числе, инвестировали в страну», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с бизнесом прорабатывает решения, которые должны помочь предприятиям продолжать работу и быстрее восстанавливаться после российских атак. В ответ на запрос предпринимателей правительство ввело пакет поддержки для компаний, пострадавших в результате обстрелов. Также Минэкономики разрабатывает системный механизм компенсации военного ущерба, который должен расширить возможности крупных предприятий для восстановления поврежденных активов и производства.