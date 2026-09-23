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Дефицит бюджета составит 15% ВВП: сколько Украине нужно занять в 2027 году

Казна и Политика
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В проекте Бюджета-2027 государственный долг прогнозируют на уровне 110,4% ВВП
В проекте Бюджета-2027 государственный долг прогнозируют на уровне 110,4% ВВП
В проекте госбюджета Украины на 2027 год заложен значительный объем заимствований, а потребность во внешнем финансировании остается одним из ключевых вопросов. Общий дефицит госбюджета предусмотрен на уровне 15% ВВП, а предельный объем госдолга может превысить 12 трлн грн.
Об этом сообщил Даниил Гетманцев и отдельно привел показатели займов, погашения и обслуживания госдолга.

Сколько планируют занять в 2027 году

Для финансирования общего фонда госбюджета в 2027 году планируются государственные займы на 2,275 трлн грн.
Из этой суммы:
  • 1,731 трлн грн — внешние займы;
  • 544,4 млрд грн — внутренние займы.
В то же время, на погашение государственного долга в 2027 году предусмотрено 706,7 млрд грн. Из них 162,3 млрд грн приходится на внешний долг, а 544,4 млрд грн — на внутренний.
Еще 474,1 млрд грн планируют направить на обслуживание госдолга.

Каким может быть государственный долг

Предельный объем государственного долга прогнозируется на уровне 12,307 трлн грн, или 110,4% ВВП.
Гарантированный государством долг, по прогнозу, составит 382,2 млрд грн, или 3,5% ВВП.
При таких показателях вопрос привлечения внешнего финансирования остается важным для выполнения бюджета-2027. По словам Гетманцева, сейчас требует подтверждения часть необходимого ресурса — $32,6 млрд.
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Для сравнения, в сентябре 2025 года при подготовке проекта бюджета на 2026 год неподтвержденными оставались около $19 млрд.
Гетманцев отмечает, что для обеспечения необходимого финансирования Украина должна выполнять взятые на себя обязательства и вернуться в график договоренностей с МВФ, ЕС и другими международными партнерами.
«Поэтому наша задача сделать все необходимое, чтобы это финансирование было обеспечено», — отмечает он.
По его словам, от выполнения договоренностей напрямую зависит доступ к внешнему финансированию. Поэтому, как подчеркивает Гетманцев, Украина должна своевременно выполнять часть работы как в рамках бюджета-2026, так и во время подготовки бюджета-2027.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Также мы писали, что Украине нужно обеспечить $52,6 млрд внешнего финансирования на 2027 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГосдолгБюджетВВП
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