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МВФ поможет Украине с финансированием в 2027 году — Зеленский

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой., president.gov.ua
Международный валютный фонд поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке.

Украина получит поддержку от МВФ

«МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Благодарим за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг поддержки — это справедливая защита наших людей», — подчеркнул президент.
Зеленский и Георгиева обсудили важность голосования за законы, которые являются обязательствами Украины перед партнерами. Глава государства подчеркнул, что Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, и до конца года будут проголосованы все другие законы, необходимые для финансовой поддержки.
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«россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства», — подчеркнул Зеленский, добавив, что именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.
Также мы со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писали, что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийМВФБюджет
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