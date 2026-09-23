МВФ поможет Украине с финансированием в 2027 году — Зеленский Сегодня 10:32 — Казна и Политика Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой., president.gov.ua

Международный валютный фонд поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке.

Украина получит поддержку от МВФ

«МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Благодарим за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг поддержки — это справедливая защита наших людей», — подчеркнул президент.

Зеленский и Георгиева обсудили важность голосования за законы, которые являются обязательствами Украины перед партнерами. Глава государства подчеркнул, что Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, и до конца года будут проголосованы все другие законы, необходимые для финансовой поддержки.

Президент проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и изменении российской тактики воздушных атак.

«россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства», — подчеркнул Зеленский, добавив, что именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.