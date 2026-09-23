МВФ поможет Украине с финансированием в 2027 году — Зеленский
Международный валютный фонд поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке.
Украина получит поддержку от МВФ
«МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Благодарим за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг поддержки — это справедливая защита наших людей», — подчеркнул президент.
Зеленский и Георгиева обсудили важность голосования за законы, которые являются обязательствами Украины перед партнерами. Глава государства подчеркнул, что Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, и до конца года будут проголосованы все другие законы, необходимые для финансовой поддержки.
Президент проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и изменении российской тактики воздушных атак.
«россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства», — подчеркнул Зеленский, добавив, что именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.
Также мы со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писали, что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения.
Поделиться новостью
Также по теме
Финансовая ситуация сверхсложная: Гетманцев рассказал, что будет с соцвыплатами
ПартнерскаяКак выбрать криптобиржу для дневной торговли в 2026 году
Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на выплату пенсий
Cosmolot уплатил более 1,5 млрд грн налогов
Минфин заявил о неотвратимости НДС для ФЛП
Что делать, если вы оплатили товар, а он был уничтожен во время атаки