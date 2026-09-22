Что делать, если вы оплатили товар, а он был уничтожен во время атаки Сегодня 09:50 — Казна и Политика Можно ли вернуть деньги за уничтоженный товар

На вопрос, вынесенный в заголовок, тут же напрашивается ответ: это форс-мажор, то есть «действие непреодолимой силы», поэтому никакой компенсации покупатель не получит. Но на самом деле все гораздо сложнее.

Главное, что нужно понимать — на компенсацию все же можно рассчитывать, хотя она и не гарантирована.

Как следует из заголовка, речь идет о товаре, купленном онлайн, то есть он должен быть доставлен к покупателю перевозчиком, курьером или службой доставки. Относительно последнего, например, «Новая почта» обещает своим клиентам вернуть деньги за уничтоженное отправление. Правда, компенсацию получит не покупатель, а отправитель, то есть продавец. Последний может отказаться от этих денег в пользу покупателя, но эта опция чисто добровольная. В «Новой почте» объясняют свои действия условиями договора перевозки.

Однако нас интересует ситуация самого покупателя, который уже заплатил деньги, а товар не получил — его уничтожили россияне либо еще на складе у продавца, либо по дороге к новому владельцу. К тому же доставкой занимается не только НП, которая упомянута выше.

Итак, первое: кто несет риски за товар после оплаты, но до его фактического получения?

Как следует из положений главы 54 ГКУ, момент оплаты для покупателя не означает автоматического перехода права собственности на купленный товар. Следовательно, и это прямо определяет статья 668 ГКУ, и «риск случайного уничтожения или случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи ему товара, если иное не установлено договором или законом».

Статья 20 ЗУ «О защите прав потребителей» нам гласит, что «право собственности на товар переходит от субъекта хозяйствования к потребителю в момент передачи товара потребителю или определенному им третьему лицу при доставке». Эта же статья указывает следующее: «расходы, связанные с потерей или повреждением товара во время его доставки, несет предприятие, кроме случая, если потребитель самостоятельно организует доставку приобретенного товара».

Если свести это все к единому знаменателю, выходит, что человек, купивший товар и оплативший его, не стал его владельцем по факту оплаты. Он, как правило, становится его владельцем только после получения заказанного товара.

Это означает, что в случае, когда оплаченная посылка была уничтожена в результате обстрела до ее получения покупателем, претензию, прежде всего, следует выдвигать продавцу, а как продавец будет разбираться со своим перевозчиком и страховщиком — его дело.

Следовательно, у покупателя остается право требования к продавцу на товар, который не был доставлен по каким-либо причинам, в том числе и вследствие ракетного удара.

Второе: может ли покупатель требовать возврата средств, если товар был уничтожен?

Отчасти на этот вопрос мы ответили выше. Однако не все так однозначно. Поскольку, разумеется, продавец будет ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы — а ракетный или дроновый удар трудно определить как-то иначе — и будет отказываться от возврата средств покупателю.

Такое право прямо предусматривает статья 617 ГКУ. Здесь важно понимать нюанс: освобождение от ответственности не тождественно автоматическому прекращению самого обязательства и не означает автоматического перехода стоимости уничтоженного товара на покупателя.

Статья 9 ЗУ «О защите прав потребителей» прямо указывает, что продавец не несет ответственности за невыполнение обязательства (т.е. доставку купленного товара) в случае, если докажет, что такие недостатки возникли по вине потребителя или вследствие случая или действия непреодолимой силы.

Может ли покупатель требовать возвращения денег за уничтоженный товар

То есть сам факт ракетного обстрела не означает автоматическую отмену поставки и невозврат уплаченных средств. Ключевое здесь — «если докажет». То есть продавец должен доказать, что невыполнение условий договора произошло именно в результате удара.

Однако и покупатель должен понимать — в таких обстоятельствах что-то потребовать от продавца довольно сложно, хотя, как уже отмечалось, и не безнадежное. Перед тем как перейти к разбору алгоритма действий покупателя по требованию возмещения или поставки товара взамен уничтоженного, следует остановиться еще на одном важном нюансе — перевозчике.

Третье: какова ответственность перевозчика (почтового оператора)?

Довольно стройную конструкцию «продавец-покупатель», которую мы видели выше, нам «ломает» еще один участник — перевозчик или почтовый оператор, получающий товар от продавца и доставляющий его покупателю, отвечающий за груз с момента его принятия к перевозке.

На этом этапе товар может попасть под обстрел и быть уничтоженным. Кто несет ответственность в этот раз?

Статья 13 ЗУ «О транспорте» говорит нам, что перевозчики отвечают за груз, «если они не докажут, что потеря, недостача, порча или повреждение произошли не по их вине». Практически то же повторяет в отношении перевозчика и статья 924 ГКУ.

То же и с операторами почтовой связи — НП, Укрпочта и т. д. Статья 32 ЗУ «О почтовой связи» освобождает оператора от ответственности в случае действия «обстоятельств непреодолимой силы».

То есть ситуация такая же, как и с продавцом. Аналогично, как и с продавцом, в ситуации ракетного удара перевозчик или оператор почтовой связи не освобождается автоматически от компенсации — нужно изучать конкретные обстоятельства: где находился груз, соблюдал ли перевозчик требования безопасности, мог ли избежать очевидного риска и т. д.

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Важно, что эту ответственность перевозчик или оператор почтовой связи несет перед продавцом — право собственности у покупателя, как мы помним, не наступает до момента вручения товара. Поэтому, кстати, НП и возвращает деньги именно продавцу.

Есть и исключение, о нем уже упоминалось выше — если покупатель самостоятельно нанял перевозчика или иным способом организовал доставку, то ответственность за доставку возлагается на него: статья 20 Закона «О защите прав потребителей» прямо исключает из ответственности продавца потерю или повреждение товара при доставке, если доставку самостоятельно организует.

Четвертое: каким должен быть алгоритм действий покупателя?

Следовательно, шансы у покупателя на получение компенсации все же есть, хоть и незначительные.

Покупатель, согласно ЗУ «О защите прав потребителей», имеет право на поставку аналогичного товара или возврат денег и других расходов за недоставленный товар.

В случае, если вы все-таки решили добиваться компенсации или замены утраченного товара на товар аналогичного качества, вам необходимо обратиться к продавцу (или перевозчику, хотя последний скорее всего отправит вас к продавцу). Обращаться с соответствующей претензией, изложив обстоятельства дела и добавив документы, подтверждающие факт покупки, отправки, повреждения или потери товара.

В случае признания претензии обоснованной возможны следующие варианты урегулирования:

возврат уплаченной за товар суммы;

замена товара;

выплата компенсации в пределах стоимости отправления или объявленной ценности в соответствии с правилами перевозки.

Что должен делать покупатель для получения компенсации за уничтоженный товар

Для того чтобы претензия была обоснованной, необходимо приложить документы, подтверждающие факт покупки. Это могут быть, в частности:

чеки, квитанции, банковские выписки;

номер и дата заказа;

счет-фактура, накладная;

переписка с продавцом;

скриншоты страницы товара и условий продажи;

подтверждение продавца о принятии заказа;

информация о согласованном сроке и способе доставки;

уведомление продавца об уничтожении товара.

Доказательствами уничтожения или повреждения товара могут быть видеосъемка и фотофиксация, если это, конечно, возможно.

В случаях, когда этот спорный вопрос не удается урегулировать или вы считаете, что ваши права как потребителя нарушены, обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы. Также можно обратиться с соответствующим иском в суд.

Пятое: какова судебная практика?

Судебной практики пока немного, но дела, которые удалось найти, дают основания потенциальным истцам надеяться, что у них есть шансы получить компенсации за оплаченный, но не полученный товар.

Прецедентным можно считать Постановление коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда от 2 мая 2024 г. по делу № 910/10275/23.

Хотя исковые требования владельца товара, который был уничтожен в результате ракетного удара, и не были удовлетворены — дело отправили на новое рассмотрение — Верховный Суд сформулировал важный принцип: военное положение как форс-мажор освобождает от ответственности только тогда, когда именно конкретные обстоятельства войны повлекли за собой невозможность выполнения конкретного обязательства. По делу суды не установили, что именно ракетный удар уничтожил отправление, поэтому ссылка на форс-мажор сама по себе не была достаточной.

Это подтверждает тезис, о котором говорилось выше — продавец, оператор или перевозчик должен доказать, что товар уничтожен именно в результате ракетного или дронового удара, обстрела и т. д.

Еще одна история, которая может быть интересна в этом контексте — судебное дело № 904/784/23 . Здесь речь идет о грузе, который был передан для перевозки, но находился на складе временного хранения в Одессе. 9 мая 2022 года состав был поражен российской ракетой, в результате чего груз был уничтожен.

Истец требовал возмещения от участников транспортно-экспедиционной цепочки. Ответчики ссылались на форс-мажор и утверждали, что не могли предотвратить потерю груза. Суд исследовал, в частности, где именно находился груз, кто отвечал за его сохранность и можно ли было возложить ответственность на экспедитора.

Суд удовлетворил иск, исходя из того, что экспедитор не обеспечил надлежащего хранения груза и не доказал наличия обстоятельств непреодолимой силы, которые бы освобождали его от ответственности. Сам факт ракетного удара по терминалу суд не признал достаточным основанием для освобождения ответчика от претензий, поскольку не была доказана причинная связь между ударом и потерей именно спорного груза. Это дело интересно потому, что ракета действительно уничтожила склад.

Еще один достойный внимания суд — дело № 914/1607/22 , решение от 5 апреля 2023 года. Здесь оператор утверждал, что ценное отправление было похищено после того, как его помещение было повреждено ракетным ударом.

Однако суд с ним не согласился и отметил общее правило: перевозчик должен доказать свою невиновность, то есть предпринял все зависящие от него меры для надлежащего выполнения обязательства.

Есть и другие схожие дела. Главное из них — продавец или перевозчик должен доказать, что ракетный удар или обстрел были именно тем обстоятельством непреодолимой силы, которое не позволило выполнить условия договора.

Резюме

Подытоживая, можно сказать следующее. Хотя война и обстрелы являются, безусловно, форс-мажорными обстоятельствами, которые могут освобождать стороны от выполнения договорных обязательств, практика — как судебная, так и внесудебная — свидетельствует о том, что потребитель (покупатель) имеет шансы получить компенсацию за уничтоженный товар.

Внесудебная практика, кроме кейса Новой почты, имеет еще пример Укрпочты , которая после российской атаки на харьковский сортировочный центр в ночь на 8 июня 2026 года объявила, что выплатит компенсации за отправления, которые были повреждены или уничтожены.

Чем руководствуются в этих случаях почтовые операторы — возможной угрозой судебных тяжб или моральными или репутационными факторами — неизвестно, но примеры компенсаций есть.

Также найденная судебная практика свидетельствует о том, что взыскать компенсацию со стороны, которая отказывается выплатить, тоже возможно.

Правда, судебная тяжба стоит довольно дорого, особенно в тех случаях, которые мы разбираем. Поэтому вряд ли рядовой потребитель, купивший, допустим, телевизор или кроссовки, будет ее затевать — затраты превысят все разумные уровни компенсации.