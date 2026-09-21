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Украина может потерять $1,5 млрд налогов из-за ударов рф — FT

Казна и Политика
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российские удары по логистической инфраструктуре, металлургическим предприятиям, портам и железной дороге могут привести к потере Украиной более $1,5 млрд налоговых поступлений. Из-за новой волны российских атак в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения возник дефицит отдельных товаров в супермаркетах.
Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, российские атаки в августе — начале сентября произошли после кампании украинских дальнобойных беспилотников против российских нефтеперерабатывающих заводов, складов и грузовых судов. Украина пыталась сократить доходы россии и заставить ее вернуться за стол переговоров.

Украина может потерять $1,5 млрд налоговых поступлений

FT приводит оценку премьер-министра Сергея Корецкого, согласно которой государство может потерять около 1,5 млрд долларов налоговых поступлений из-за российских атак, а дефицит бюджета в 2026 году составит 27 млрд долларов.
Кроме того, блокада Черного моря со стороны рф стоит Украине примерно 1,5% ВВП. Министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные маршруты позволяют Украине экспортировать только 40% обычного объема сельскохозяйственной продукции.
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Антон Жемердеев, коммерческий директор украинского агрохолдинга «ТАС Агро», заявил, что из-за проблем с экспортом компания вынуждена хранить пшеницу в огромных силосах-мешках, расположенных на пустых полях.
«Сейчас создается впечатление, что все закрыто со всех сторон, — сказал он. — Мы закрыли портовые терминалы, дунайское направление также в основном перекрыто из-за ударов и нехватки людей».

Бизнес может перевести рост расходов на потребителей

Елена Билан, главный экономист Dragon Capital, заявила, что Украина вряд ли продемонстрирует какой-то экономический рост в этом году. По ее словам, компаниям, пострадавшим от ударов по складам, «не останется ничего другого, как перевести расходы на потребителей».
По материалам:
НВ
ВВПЭкономика
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