Ужгород и Чоп соединили первой электрифицированной евроколеей Сегодня 19:29 — Казна и Политика В настоящее время железнодорожники работают над электрификацией второй очереди проекта

«Укрзализныця» завершила электрификацию первой новой евроколеи в Украине. Речь идет о 22-километровом участке между Ужгородом и Чопом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Электрификация евроколеи

Проект еще один шаг к прямому железнодорожному сообщению Ужгорода с европейскими городами без изменения локомотива на границе.

В настоящее время железнодорожники работают над электрификацией второй очереди проекта — участки от Чопа до государственной границы с Венгрией (Захонь). Завершить этот этап планируется к концу 2026 года. После этого многосистемные электровозы смогут пересекать украино-венгерскую границу без изменения локомотива.

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Участок электрифицирован на постоянном токе напряжением 3 кВ, в то время как в Венгрии используется переменный ток 25 кВ, поэтому для движения без изменения локомотива нужны именно многосистемные электровозы. А это значит, что пассажирские поезда на электротяге из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии смогут технически курсировать непосредственно в Ужгород.

«Для пассажиров — это меньше времени в пути, а для железной дороги — меньше эксплуатационные расходы», — объясняют в компании.

Сколько стоит проект

Проект электрификации реализуется на условиях софинансирования. Его общая стоимость составляет 1,3 млрд грн, из которых 50% — грант Европейского Союза по программе Connecting Europe Facility (CEF Transport), еще 50% — средства государственного бюджета и собственные средства компании. В 2026 году на реализацию проекта из государственного бюджета выделено 285 млн грн.