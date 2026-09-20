«Укрзализныця» запускает финансовые стимулы для поощрения молодежи начинать карьеру на железной дороге Сегодня 13:12 Форма работника "Укрзалізниці"

«Укрзализныця» вводит финансовые программы для студентов и выпускников, чтобы привлечь молодых специалистов на работу. Участники смогут получать ежемесячные стипендии во время учебы или разовые выплаты до 78 тысяч гривен после трудоустройства.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Кто может получить корпоративную стипендию

Получить корпоративную стипендию могут студенты выпускных курсов колледжей, заведений профессионально-технического и высшего образования, обучающиеся на дневной форме.

Стипендии будут выплачиваться в течение шести месяцев с января по июнь. Размер выплаты составляет 50% минимальной заработной платы, то есть сейчас около 4 тысяч гривен в месяц.

Податься на стипендию могут студенты, у которых:

средний балл не ниже 4,5 или 85;

нет академической задолженности;

есть опыт практики, стажировки или участия в проектах «Укрзализныци».

Для участия студенты должны пройти конкурсный отбор и заключить соглашение. После окончания учебы выпускники должны трудоустроиться в «Укрзализныцю» в течение шести месяцев и работать там не менее полугода.

Какие бонусы предусмотрены для выпускников

Отдельная программа «Стартовый бонус» запускается для тех, кто уже завершил обучение и готов начать работу.

Выпускники, которые приходят на определенные дефицитные рабочие и инженерно-технические должности могут получить до 78 000 грн дополнительной выплаты.

Деньги будут выплачивать в два этапа:

30 000 грн — после первых 3 месяцев работы;

48 000 грн — после 9 месяцев работы.