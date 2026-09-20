«Укрзализныця» запускает финансовые стимулы для поощрения молодежи начинать карьеру на железной дороге
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«Укрзализныця» вводит финансовые программы для студентов и выпускников, чтобы привлечь молодых специалистов на работу. Участники смогут получать ежемесячные стипендии во время учебы или разовые выплаты до 78 тысяч гривен после трудоустройства.
Получить корпоративную стипендию могут студенты выпускных курсов колледжей, заведений профессионально-технического и высшего образования, обучающиеся на дневной форме.
Стипендии будут выплачиваться в течение шести месяцев с января по июнь. Размер выплаты составляет 50% минимальной заработной платы, то есть сейчас около 4 тысяч гривен в месяц.
Податься на стипендию могут студенты, у которых:
средний балл не ниже 4,5 или 85;
нет академической задолженности;
есть опыт практики, стажировки или участия в проектах «Укрзализныци».
Для участия студенты должны пройти конкурсный отбор и заключить соглашение. После окончания учебы выпускники должны трудоустроиться в «Укрзализныцю» в течение шести месяцев и работать там не менее полугода.
Какие бонусы предусмотрены для выпускников
Отдельная программа «Стартовый бонус» запускается для тех, кто уже завершил обучение и готов начать работу.
Выпускники, которые приходят на определенные дефицитные рабочие и инженерно-технические должности могут получить до 78 000 грн дополнительной выплаты.
Деньги будут выплачивать в два этапа:
30 000 грн — после первых 3 месяцев работы;
48 000 грн — после 9 месяцев работы.
Также молодежное коммьюнити «Укрзализныци» PRO планирует проводить для новых сотрудников хакатоны и стажировки, в том числе и за границей.