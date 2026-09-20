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«Укрзализныця» запускает финансовые стимулы для поощрения молодежи начинать карьеру на железной дороге

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Форма работника "Укрзалізниці"
Форма работника "Укрзалізниці"
«Укрзализныця» вводит финансовые программы для студентов и выпускников, чтобы привлечь молодых специалистов на работу. Участники смогут получать ежемесячные стипендии во время учебы или разовые выплаты до 78 тысяч гривен после трудоустройства.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Кто может получить корпоративную стипендию

Получить корпоративную стипендию могут студенты выпускных курсов колледжей, заведений профессионально-технического и высшего образования, обучающиеся на дневной форме.
Стипендии будут выплачиваться в течение шести месяцев с января по июнь. Размер выплаты составляет 50% минимальной заработной платы, то есть сейчас около 4 тысяч гривен в месяц.
Податься на стипендию могут студенты, у которых:
  • средний балл не ниже 4,5 или 85;
  • нет академической задолженности;
  • есть опыт практики, стажировки или участия в проектах «Укрзализныци».
Для участия студенты должны пройти конкурсный отбор и заключить соглашение. После окончания учебы выпускники должны трудоустроиться в «Укрзализныцю» в течение шести месяцев и работать там не менее полугода.

Какие бонусы предусмотрены для выпускников

Отдельная программа «Стартовый бонус» запускается для тех, кто уже завершил обучение и готов начать работу.
Выпускники, которые приходят на определенные дефицитные рабочие и инженерно-технические должности могут получить до 78 000 грн дополнительной выплаты.
Деньги будут выплачивать в два этапа:
  • 30 000 грн — после первых 3 месяцев работы;
  • 48 000 грн — после 9 месяцев работы.
Также молодежное коммьюнити «Укрзализныци» PRO планирует проводить для новых сотрудников хакатоны и стажировки, в том числе и за границей.
По материалам:
Finance.ua
УкрзализныцяСтуденты
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