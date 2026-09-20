Украинские компании накопили более 4,6 тысяч новых долгов по зарплате
За 8 месяцев 2026 года в Украине открыли 4,6 тысячи производств по взысканию задолженности по зарплате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время почти 36 тыс. производств по невыплаченному жалованью остаются активными, а около 2 тысяч из них тянутся еще с 2017 года.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».
Количество долгов по зарплате
4621 новый долг по заработной плате зафиксирован в этом году. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было открыто 5470 таких производств.
Несмотря на то, что новых долгов становится меньше, их общее количество остается значительным. Так, 35 922 активных производств насчитывается сейчас в ЕРБ.
Часть невыплат длится годами. В частности, 1 957 активных производств были открыты еще в 2017 году.
Какие отрасли накопили больше всего зарплатных долгов
Против 311 компаний были открыты новые производства по долгам по зарплате в этом году. Почти половина компаний-должников — 144 частных бизнеса. Еще 117 компаний принадлежат государству, а 50 — общинам.
Больше всего дел было открыто в отношении:
- поставщиков электроэнергии и газа — 1545;
- производителей химической продукции — 989;
- производителей другого транспортного оборудования — 263;
- производителей машин — 235;
- строительных компаний — 196.
Таким образом, на поставку электроэнергии и газа и производство химической продукции вместе приходится более половины всех новых производств.
Где больше всего задолжали работникам
По количеству новых производств лидирует Кировоградская область — 1527 дел, или около трети от общего количества.
Далее по количеству производств:
- Днепропетровская область — 806;
- Львовская — 360;
- Сумская — 311;
- Одесская — 260.
Меньше всего новых производств зафиксировано на Луганщине и Буковине — по 2. Еще 5 производств открыли на Хмельнитчине, 9 — на Херсонщине и 13 — на Волыни.
Какие компании имеют больше всего новых зарплатных долгов
Больше новых производств в этом году было открыто против Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета — 1 008, впрочем все эти производства пока закрыты.
На втором месте Светловодскбыт — 398 производств, из которых активными остаются 11.
Среди других крупных должников:
- Сумыхимпром — 245 производств, все активные;
- Одесский припортовый завод — 213, из них 212 активные;
- Карпатнефтехим — 205, все активные;
- Днепроазот — 191, все активные.
Впрочем, больше всего неурегулированных зарплатных долгов за все годы накопилось у компании Сумское НПО — 4 065 дел.
У Карпатнефтехима таких производств 1 467, у СМНПО — Инжиниринг — 1 102, а у Нежинского ремонтного завода инженерного вооружения — 1 016.
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