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Украинские компании накопили более 4,6 тысяч новых долгов по зарплате

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В Украине стало меньше новых долгов по зарплате
В Украине стало меньше новых долгов по зарплате
За 8 месяцев 2026 года в Украине открыли 4,6 тысячи производств по взысканию задолженности по зарплате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время почти 36 тыс. производств по невыплаченному жалованью остаются активными, а около 2 тысяч из них тянутся еще с 2017 года.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».
Динамика новых долгов по зарплате
Динамика новых долгов по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Количество долгов по зарплате

4621 новый долг по заработной плате зафиксирован в этом году. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было открыто 5470 таких производств.
Несмотря на то, что новых долгов становится меньше, их общее количество остается значительным. Так, 35 922 активных производств насчитывается сейчас в ЕРБ.
Часть невыплат длится годами. В частности, 1 957 активных производств были открыты еще в 2017 году.
Количество долгов по зарплате
Количество долгов по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Какие отрасли накопили больше всего зарплатных долгов

Против 311 компаний были открыты новые производства по долгам по зарплате в этом году. Почти половина компаний-должников — 144 частных бизнеса. Еще 117 компаний принадлежат государству, а 50 — общинам.
Больше всего дел было открыто в отношении:
  • поставщиков электроэнергии и газа — 1545;
  • производителей химической продукции — 989;
  • производителей другого транспортного оборудования — 263;
  • производителей машин — 235;
  • строительных компаний — 196.
Таким образом, на поставку электроэнергии и газа и производство химической продукции вместе приходится более половины всех новых производств.
Сфера деятельности компаний с новыми долгами по зарплате
Сфера деятельности компаний с новыми долгами по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Где больше всего задолжали работникам

По количеству новых производств лидирует Кировоградская область — 1527 дел, или около трети от общего количества.
Далее по количеству производств:
  • Днепропетровская область — 806;
  • Львовская — 360;
  • Сумская — 311;
  • Одесская — 260.
Меньше всего новых производств зафиксировано на Луганщине и Буковине — по 2. Еще 5 производств открыли на Хмельнитчине, 9 — на Херсонщине и 13 — на Волыни.
Где больше всего новых долгов по зарплате
Где больше всего новых долгов по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Какие компании имеют больше всего новых зарплатных долгов

Больше новых производств в этом году было открыто против Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета — 1 008, впрочем все эти производства пока закрыты.
На втором месте Светловодскбыт — 398 производств, из которых активными остаются 11.
Среди других крупных должников:
  • Сумыхимпром — 245 производств, все активные;
  • Одесский припортовый завод — 213, из них 212 активные;
  • Карпатнефтехим — 205, все активные;
  • Днепроазот — 191, все активные.
Впрочем, больше всего неурегулированных зарплатных долгов за все годы накопилось у компании Сумское НПО — 4 065 дел.
У Карпатнефтехима таких производств 1 467, у СМНПО — Инжиниринг — 1 102, а у Нежинского ремонтного завода инженерного вооружения — 1 016.
По материалам:
Finance.ua
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