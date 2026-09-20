Украинские компании накопили более 4,6 тысяч новых долгов по зарплате Сегодня 08:21 В Украине стало меньше новых долгов по зарплате

За 8 месяцев 2026 года в Украине открыли 4,6 тысячи производств по взысканию задолженности по зарплате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время почти 36 тыс. производств по невыплаченному жалованью остаются активными, а около 2 тысяч из них тянутся еще с 2017 года.

Динамика новых долгов по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Количество долгов по зарплате

4621 новый долг по заработной плате зафиксирован в этом году. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было открыто 5470 таких производств.

Несмотря на то, что новых долгов становится меньше, их общее количество остается значительным. Так, 35 922 активных производств насчитывается сейчас в ЕРБ.

Часть невыплат длится годами. В частности, 1 957 активных производств были открыты еще в 2017 году.

Количество долгов по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Какие отрасли накопили больше всего зарплатных долгов

Против 311 компаний были открыты новые производства по долгам по зарплате в этом году. Почти половина компаний-должников — 144 частных бизнеса. Еще 117 компаний принадлежат государству, а 50 — общинам.

Больше всего дел было открыто в отношении:

поставщиков электроэнергии и газа — 1545;

производителей химической продукции — 989;

производителей другого транспортного оборудования — 263;

производителей машин — 235;

строительных компаний — 196.

Таким образом, на поставку электроэнергии и газа и производство химической продукции вместе приходится более половины всех новых производств.

Сфера деятельности компаний с новыми долгами по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Где больше всего задолжали работникам

По количеству новых производств лидирует Кировоградская область — 1527 дел, или около трети от общего количества.

Далее по количеству производств:

Днепропетровская область — 806;

Львовская — 360;

Сумская — 311;

Одесская — 260.

Меньше всего новых производств зафиксировано на Луганщине и Буковине — по 2. Еще 5 производств открыли на Хмельнитчине, 9 — на Херсонщине и 13 — на Волыни.

Где больше всего новых долгов по зарплате, Инфографика: Опендатабот

Какие компании имеют больше всего новых зарплатных долгов

Больше новых производств в этом году было открыто против Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета — 1 008, впрочем все эти производства пока закрыты.

На втором месте Светловодскбыт — 398 производств, из которых активными остаются 11.

Среди других крупных должников:

Сумыхимпром — 245 производств, все активные;

Одесский припортовый завод — 213, из них 212 активные;

Карпатнефтехим — 205, все активные;

Днепроазот — 191, все активные.

Впрочем, больше всего неурегулированных зарплатных долгов за все годы накопилось у компании Сумское НПО — 4 065 дел.