Названы наименее гостеприимные страны и города для туристов
Британское издание Daily Mail обнародовало список популярных туристических направлений, на которые путешественники чаще всего жалуются из-за грубости, отстраненности или необычных правил поведения местных жителей.
Эксперт из этикета Джо Гейз отмечает, что в большинстве случаев так называемая недружественность является просто культурной особенностью, к которой иностранцы оказываются не готовыми.
Париж возглавил список проблемных городов
В Париже туристы сталкиваются с прохладным отношением, особенно если не говорят на французском, хотя в других регионах Франции прием обычно значительно теплее.
В каждой из стран путешественники выделяют собственные поводы для неудовольствия. В Италии британских туристов шокирует привычка местных игнорировать порядок в очередях и проходить вперед.
В Германии посетители жалуются на резкость и молчание работников вокзалов, магазинов и туристических пунктов.
В Южной Корее гостей смущает толчея на улицах, отсутствие личной дистанции и прямолинейность персонала, а в Нью-Йорке холодную манеру общения объясняют слишком высоким ритмом жизни мегаполиса.
В Черногории туристы замечают отстраненность и ощущение, что в них видят только источник дохода.
Что касается Польши, Чехии и Венгрии, то Джо Гейз объясняет сдержанность местных жителей историческими и культурными факторами региона, отмечая, что такое поведение нормальное даже в кругу близких людей.
Поделиться новостью
Также по теме
5 самых красивых зимних пляжей мира
ПартнерскаяS1 REIT запустила открытую продажу сертификатов нового фонда S1 ДНК
Рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году
Болгария установит системы противодействия дронам на объектах критической инфраструктуры
Новые санкции США против россии: какие страны могут столкнуться с пошлинами
Под самой пустыней Китая обнаружили огромные запасы воды