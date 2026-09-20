0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы наименее гостеприимные страны и города для туристов

Мир
33
Туристы назвали Париж наименее гостеприимным городом
Туристы назвали Париж наименее гостеприимным городом, Фото: magnific
Британское издание Daily Mail обнародовало список популярных туристических направлений, на которые путешественники чаще всего жалуются из-за грубости, отстраненности или необычных правил поведения местных жителей.
Эксперт из этикета Джо Гейз отмечает, что в большинстве случаев так называемая недружественность является просто культурной особенностью, к которой иностранцы оказываются не готовыми.

Париж возглавил список проблемных городов

В Париже туристы сталкиваются с прохладным отношением, особенно если не говорят на французском, хотя в других регионах Франции прием обычно значительно теплее.
В каждой из стран путешественники выделяют собственные поводы для неудовольствия. В Италии британских туристов шокирует привычка местных игнорировать порядок в очередях и проходить вперед.
В Германии посетители жалуются на резкость и молчание работников вокзалов, магазинов и туристических пунктов.
В Южной Корее гостей смущает толчея на улицах, отсутствие личной дистанции и прямолинейность персонала, а в Нью-Йорке холодную манеру общения объясняют слишком высоким ритмом жизни мегаполиса.
В Черногории туристы замечают отстраненность и ощущение, что в них видят только источник дохода.
Что касается Польши, Чехии и Венгрии, то Джо Гейз объясняет сдержанность местных жителей историческими и культурными факторами региона, отмечая, что такое поведение нормальное даже в кругу близких людей.
По материалам:
Главком
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems