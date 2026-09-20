Названы наименее гостеприимные страны и города для туристов Сегодня 03:16 — Мир Туристы назвали Париж наименее гостеприимным городом, Фото: magnific

Британское издание Daily Mail обнародовало список популярных туристических направлений, на которые путешественники чаще всего жалуются из-за грубости, отстраненности или необычных правил поведения местных жителей.

Эксперт из этикета Джо Гейз отмечает, что в большинстве случаев так называемая недружественность является просто культурной особенностью, к которой иностранцы оказываются не готовыми.

Париж возглавил список проблемных городов

В Париже туристы сталкиваются с прохладным отношением, особенно если не говорят на французском, хотя в других регионах Франции прием обычно значительно теплее.

В каждой из стран путешественники выделяют собственные поводы для неудовольствия. В Италии британских туристов шокирует привычка местных игнорировать порядок в очередях и проходить вперед.

В Германии посетители жалуются на резкость и молчание работников вокзалов, магазинов и туристических пунктов.

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В Южной Корее гостей смущает толчея на улицах, отсутствие личной дистанции и прямолинейность персонала, а в Нью-Йорке холодную манеру общения объясняют слишком высоким ритмом жизни мегаполиса.

В Черногории туристы замечают отстраненность и ощущение, что в них видят только источник дохода.