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Болгария установит системы противодействия дронам на объектах критической инфраструктуры

Мир
19
Болгария начнет оснащать объекты критической инфраструктуры системами противодействия дронам.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Болгарии Ивана Демерджиева.
По его словам, местной полиции поручили усилить патрулирование на объектах производства и хранения оружия.
Правительство уже проанализировало состояние безопасности объектов критической инфраструктуры и начнет их оснащение системами для защиты от дронов.

Взрыв на складе оружия EMCO

Это произошло после того, как в ночь на 12 сентября вблизи села Царева Левада в Болгарии произошел взрыв на складе оружия EMCO. Компания заявила, что пожар стал следствием саботажа, ссылаясь на более 10 подобных инцидентов на болгарских оборонных предприятиях с 2011 года.
В то же время в EMCO не назвали ни одного подозреваемого.

Болгария обвиняла россиян в нападениях на склады

Напомним, в августе в селе Белица вблизи города Трявны в Болгарии также произошел взрыв на территории компании EMCO.
Как отмечает Reuters, объекты фирмы возглавляет болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. По данным болгарской прокуратуры, объекты предприятия раньше становились целями нападений со стороны российских агентов.
В 2024 году Болгария выдала ордер на арест шести граждан рф, которых обвинили в причастности к уничтожению складов оружия EMCO в период с 2011 по 2020 годы. На объектах, в частности, хранились боеприпасы для экспорта в Украину и Грузию.
По материалам:
hromadske
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