Трамп угрожает ЕС новыми пошлинами за предложение Канаде

Как сообщает CNBC, Канада пытается снизить свою зависимость от США после месяцев роста торговой напряженности и срыва двусторонних торговых переговоров. Трамп ввел 50-процентную пошлину на канадские товары и планирует позже в этом месяце запретить импорт молочной продукции, алкоголя и автомобилей из этой страны, что вызвало соответствующие меры со стороны Оттавы.
Предложение фон дер Ляен в Канаду подразумевает совместную работу в сфере производства, интеграцию оборонно-промышленных комплексов, технологический альянс, сотрудничество в области энергетики, искусственного интеллекта и деятельности в Арктике.
Канада уже является единственной страной за пределами Европы, участвующей в программе ЕС SAFE (инициатива, предоставляющая канадским фирмам льготный доступ к оборонным закупкам), а также соглашение о свободной торговле с блоком, которая отменяет пошлины примерно на 99% товаров (хотя это соглашение еще требует ратификации 10 странами ЕС).
Любые новые пошлины США по ЕС станут испытанием для торговых договоренностей, заключенных Вашингтоном и Брюсселем в прошлом году, которые установили предельный уровень пошлины в 15% на большинство экспортируемых из ЕС в США товаров.
Брюссель пока не сообщил, будет ли продолжать работу над предложением по ассоциированному членству с учетом угроз Трампа.
Страны-члены ЕС — для многих из которых это заявление стало неожиданностью — еще не отреагировали на угрозы Трампа.