Трамп угрожает ЕС новыми пошлинами за предложение Канаде Сегодня 12:33 — Мир Трамп угрожает ЕС новыми пошлинами за предложение Канаде

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу пошлинами или ограничением торговли после предложения предоставить Канаде статус ассоциированного членства ЕС.

Об этом сообщает CNN

Трамп заявил, что готов «применить очень серьезные пошлины или остановить торговлю с Европой многим», если это решение ЕС будет выглядеть как «недружественный шаг».

«Если намерения хорошие — это хорошо. Если же намерения плохие, мы введем очень высокие пошлины по Европе, и такой вариант возможен», — заявил Трамп журналистам.

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Как сообщает CNBC, Канада пытается снизить свою зависимость от США после месяцев роста торговой напряженности и срыва двусторонних торговых переговоров. Трамп ввел 50-процентную пошлину на канадские товары и планирует позже в этом месяце запретить импорт молочной продукции, алкоголя и автомобилей из этой страны, что вызвало соответствующие меры со стороны Оттавы.

Предложение фон дер Ляен в Канаду подразумевает совместную работу в сфере производства, интеграцию оборонно-промышленных комплексов, технологический альянс, сотрудничество в области энергетики, искусственного интеллекта и деятельности в Арктике.

Канада уже является единственной страной за пределами Европы, участвующей в программе ЕС SAFE (инициатива, предоставляющая канадским фирмам льготный доступ к оборонным закупкам), а также соглашение о свободной торговле с блоком, которая отменяет пошлины примерно на 99% товаров (хотя это соглашение еще требует ратификации 10 странами ЕС).

Любые новые пошлины США по ЕС станут испытанием для торговых договоренностей, заключенных Вашингтоном и Брюсселем в прошлом году, которые установили предельный уровень пошлины в 15% на большинство экспортируемых из ЕС в США товаров.

Брюссель пока не сообщил, будет ли продолжать работу над предложением по ассоциированному членству с учетом угроз Трампа.