Еврокомиссия разрабатывает механизм для предотвращения массового наплыва мигрантов Сегодня 05:20 — Мир ЕС планирует изменить подходы к чрезвычайным ситуациям

Европейская комиссия предложит чрезвычайный механизм, который должен предотвращать внезапное массовое прибытие мигрантов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления с ежегодным обращением в Страсбурге, передает Reuters.

По ее словам, механизм будет предусматривать защиту в четко определенных ситуациях от «организованных и использованных в качестве оружия» массовых перемещений мигрантов.

ЕС планирует изменить подходы к чрезвычайным ситуациям

«События нынешним летом свидетельствуют, что наши инструменты должны развиваться, особенно для чрезвычайных ситуаций. Европа должна иметь средства для защиты своих границ в любое время», — сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Европейский Союз и в дальнейшем будет соблюдать свои ценности и основные права, однако не будет уступать вопросам защиты границ.

Новый Европейский механизм реагирования на чрезвычайные ситуации будут применяться только при наличии четко определенных критериев.