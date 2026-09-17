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Еврокомиссия разрабатывает механизм для предотвращения массового наплыва мигрантов

Мир
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ЕС планирует изменить подходы к чрезвычайным ситуациям
ЕС планирует изменить подходы к чрезвычайным ситуациям
Европейская комиссия предложит чрезвычайный механизм, который должен предотвращать внезапное массовое прибытие мигрантов.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления с ежегодным обращением в Страсбурге, передает Reuters.
По ее словам, механизм будет предусматривать защиту в четко определенных ситуациях от «организованных и использованных в качестве оружия» массовых перемещений мигрантов.

ЕС планирует изменить подходы к чрезвычайным ситуациям

«События нынешним летом свидетельствуют, что наши инструменты должны развиваться, особенно для чрезвычайных ситуаций. Европа должна иметь средства для защиты своих границ в любое время», — сказала фон дер Ляен.
Она подчеркнула, что Европейский Союз и в дальнейшем будет соблюдать свои ценности и основные права, однако не будет уступать вопросам защиты границ.
Новый Европейский механизм реагирования на чрезвычайные ситуации будут применяться только при наличии четко определенных критериев.
По словам президента Еврокомиссии, он будет предусматривать возможность временно и в строго определенных пределах отступать от стандартных процедур при исключительных обстоятельствах.
По материалам:
Finance.ua
ЕСМигранты
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