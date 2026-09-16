Экономика Кыргызстана в прошлом году выросла на 11% Сегодня 21:34 — Мир Экономика Кыргызстана в прошлом году выросла на 11%

Кыргызстан стал важным каналом для китайских и западных товаров, поступающих в россию, что привело к экономическому буму.

Страна превратилась в транзитный канал после введения санкций, которые изолировали российскую экономику после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Через республику проходили авто, электроника и оборудование двойного назначения, которое может использоваться как в гражданских, так и военных целях, а также проводились платежи за эти товары.

В прошлом году экспорт из Европейского Союза в Кыргызстан составил около 2,5 млрд долларов — в восемь раз больше, чем в 2021 году, за год до начала полномасштабной войны. В то же время этот показатель сократился с пикового уровня в 3,1 млрд долларов в 2023 году, согласно данным ЕС по торговле.

На авто, бытовую технику и транспортное оборудование в прошлом году приходилось около 45% поставок из Европы в Кыргызстан. Значительная часть экспорта — это обычные потребительские товары европейских брендов, которые покупают россияне, поскольку не могут приобрести их в своей стране.

Однако некоторые из этих товаров могут иметь военное применение. К примеру, в 2024 году Кыргызстан импортировал из Европейского Союза стиральных машин в денежном выражении почти в 15 раз больше, чем в 2021 году. Это происходило на фоне заявлений американского правительства о том, что российские военные изымали компьютерные чипы по бытовой технике для ремонта военного оборудования.

ВВП Кыргызстана в прошлом году вырос на 11%. По оценке Азиатского банка развития, от 30% до 40% экономического роста за последние четыре года пришлось на деятельность, связанную с реэкспортом. Товары, экспортируемые из Кыргызстана в россию, не облагаются традиционными пошлинами, поскольку обе страны входят в таможенный союз.

Рост цен на золото

Это главный экспортный товар Кыргызстана, и это также способствовало экономическому подъему. Кроме того, этому поспособствовали стремительное развитие криптовалютного и финансового секторов, а также масштабные государственные расходы на строительство.

Недавно президент страны Садыр Жапаров ввел технократические изменения в системах сбора налогов и таможенных платежей, которые способствовали экономическому росту и позволили стране в полной мере воспользоваться экономическим подъемом. По его словам, с 2020 года налоговые поступления Кыргызстана выросли вчетверо, а таможенные пошлины — в шесть раз. Государственные капитальные инвестиции с 2021 г. увеличились в 16 раз.