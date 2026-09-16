Трамп выступил против ограничения развития ИИ 16.09.2026, 00:27 — Мир Дональд Трамп на турнире по гольфу Irish Open на поле Trump International Golf Links в Дунбеге, Ирландия, www.npr.org

Президент США Дональд Трамп подверг критике руководителей американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта, призывавших притормозить развитие ИИ. Он заявил, что опасения по поводу того, что ИИ может уничтожить человечество, является «обманом», а от чрезмерных ограничений могут обанкротиться американские компании.

Так Трамп среагировал у себя в Truth Social на заявление гендиректора Anthropic Дарио Амодеи. Тот стал первым руководителем крупной ИИ-компании, публично призвавшим замедлить развитие технологии. Амодеи заявил, что считает ИИ способным значительно улучшить жизнь людей, но для этого нужны предохранители.

Он предложил три шага: привлечь независимых экспертов для проверки мощнейших ИИ-моделей, создать общие стандарты безопасности для демократических стран и договориться о соблюдении таких правил с авторитарными государствами. Позицию Амодеи поддержали гендиректор xAI Илон Маск и СЭО OpenAI Сэм Альтман.

Трамп выступил против ограничения развития ИИ

В то же время Трамп назвал призывы к ограничению «больным заговором» против искусственного интеллекта и дата-центров. По его словам, ИИ станет крупнейшим двигателем экономического развития в истории США — больше нефти, золота, бриллиантов и даже интернета.

«Администрация Трампа не позволила „людям“ из искусственного интеллекта делать плохие или потенциально плохие вещи, как Дарио (Anthropic!), который сейчас притворяется „идеальным маленьким ангелом“ — и мы и дальше будем это делать!» — написал в другом посту президент США.

По словам Трампа, ИИ не нуждается в дополнительных «предохранителях». По его мнению, единственный необходимый контроль — «сильный и умный президент (с высоким IQ!). И у США такой есть», — добавил Трамп.