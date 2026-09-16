0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп выступил против ограничения развития ИИ

Мир
24
Дональд Трамп на турнире по гольфу Irish Open на поле Trump International Golf Links в Дунбеге, Ирландия
Дональд Трамп на турнире по гольфу Irish Open на поле Trump International Golf Links в Дунбеге, Ирландия, www.npr.org
Президент США Дональд Трамп подверг критике руководителей американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта, призывавших притормозить развитие ИИ. Он заявил, что опасения по поводу того, что ИИ может уничтожить человечество, является «обманом», а от чрезмерных ограничений могут обанкротиться американские компании.
Так Трамп среагировал у себя в Truth Social на заявление гендиректора Anthropic Дарио Амодеи. Тот стал первым руководителем крупной ИИ-компании, публично призвавшим замедлить развитие технологии. Амодеи заявил, что считает ИИ способным значительно улучшить жизнь людей, но для этого нужны предохранители.
Он предложил три шага: привлечь независимых экспертов для проверки мощнейших ИИ-моделей, создать общие стандарты безопасности для демократических стран и договориться о соблюдении таких правил с авторитарными государствами. Позицию Амодеи поддержали гендиректор xAI Илон Маск и СЭО OpenAI Сэм Альтман.

Трамп выступил против ограничения развития ИИ

В то же время Трамп назвал призывы к ограничению «больным заговором» против искусственного интеллекта и дата-центров. По его словам, ИИ станет крупнейшим двигателем экономического развития в истории США — больше нефти, золота, бриллиантов и даже интернета.
«Администрация Трампа не позволила „людям“ из искусственного интеллекта делать плохие или потенциально плохие вещи, как Дарио (Anthropic!), который сейчас притворяется „идеальным маленьким ангелом“ — и мы и дальше будем это делать!» — написал в другом посту президент США.
По словам Трампа, ИИ не нуждается в дополнительных «предохранителях». По его мнению, единственный необходимый контроль — «сильный и умный президент (с высоким IQ!). И у США такой есть», — добавил Трамп.
Он отметил, что у его администрации уже есть «огромные уголовные и регуляторные полномочия» в отношении ИИ-компаний.
По материалам:
theБабель
ИИТрамп
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems