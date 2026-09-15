Центробанк рф оценил влияние топливного кризиса на инфляцию в стране Сегодня 20:35 — Мир Центробанк рф оценил влияние топливного кризиса на инфляцию в стране

Топливный кризис в россии прибавил к инфляции 0,7−0,8 процентного пункта, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка россии Андрей Ганган.

Об этом пишет российское медиа The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Спрос на бензин на внутреннем рынке удовлетворяется за счет импорта, но это пока существенно не влияет на платежный баланс, добавил Ганган.

россия столкнулась с сильным дефицитом горючего из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к скачку цен на бензин и ускорению инфляции.

В конце июля Центральный банк россии снизил ключевую ставку и опубликовал новый макроэкономический прогноз, где прогнозируемый уровень инфляции вырос с 4,5−5,5% до 6−7%.