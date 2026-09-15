0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Центробанк рф оценил влияние топливного кризиса на инфляцию в стране

Мир
30
Центробанк рф оценил влияние топливного кризиса на инфляцию в стране
Центробанк рф оценил влияние топливного кризиса на инфляцию в стране
Топливный кризис в россии прибавил к инфляции 0,7−0,8 процентного пункта, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка россии Андрей Ганган.
Об этом пишет российское медиа The Moscow Times со ссылкой на Reuters.
Спрос на бензин на внутреннем рынке удовлетворяется за счет импорта, но это пока существенно не влияет на платежный баланс, добавил Ганган.
россия столкнулась с сильным дефицитом горючего из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к скачку цен на бензин и ускорению инфляции.
В конце июля Центральный банк россии снизил ключевую ставку и опубликовал новый макроэкономический прогноз, где прогнозируемый уровень инфляции вырос с 4,5−5,5% до 6−7%.
Многие годы глава Кремля владимир путин держался в стороне от монетарной политики россии и не вмешивался в работу Центрального банка, но тогда снижение базовой ставки произошло под давлением, считает Bloomberg.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems