Санкт-Петербург стал новым эпицентром топливного кризиса в рф Сегодня 20:26 — Мир

Санкт-Петербург стал новым эпицентром топливного кризиса с километровыми очередями на заправках, пустыми колонками и жесткими лимитами на продажу горючего.

Почти на каждой второй АЗС в городе вообще нет бензина в продаже.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

На 11 сентября доля заправок, где топливо можно было приобрести без очереди, упала ниже 40%, хотя еще в августе этот показатель держался на уровне около 90%. По темпам ухудшения ситуации за первую неделю сентября город стал антилидером среди крупных российских центров, а водители вынуждены ждать в очередях по два часа.

Топливо стало быстро исчезать после того, как беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Кинеф» в городе Кириши — самый большой на северо-западе россии и второй по мощности в стране. Предприятие, ежегодно производящее 2 млн тонн бензина и 7 млн ​​тонн дизельного топлива, получило повреждения обеих установок переработки нефти и полностью остановило производство 30 августа. Поскольку завод был основным поставщиком для Петербурга, его остановка вызвала паралич сети АЗС.

По аналогичному сценарию события разворачиваются и в Нижнем Новгороде: после удара БПЛА 26 августа остановил переработку нефти завод «НОРСИ» компании «ЛУКойл». В результате около четверти городских заправок остались без горючего, а доля станций со свободной продажей сократилась с 80 до 50%.