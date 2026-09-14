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В каких странах Европы больше всего налогов — рейтинг

Мир
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Монеты и глобус
Монеты и глобус
Налоговые системы европейских стран значительно отличаются по количеству налогов. В одних странах их несколько десятков, а в других — несколько сотен.
Visual Capitalist подсчитал, в каких странах Европы больше всего и меньше всего отдельных налогов (данные собирались в 2024 году).
Важно, что количество налогов не показывает, насколько высока общая налоговая нагрузка в стране. Этот показатель, скорее всего, позволяет сравнить структуру и сложность налоговых систем.

7 стран с наибольшим количеством налогов

  • Франция — 348
  • Дания — 132
  • Австрия — 117
  • Польша — 115
  • Бельгия — 112
  • Португалия — 110
  • Румыния — 109
В каких странах Европы больше всего налогов — рейтинг

Что там во Франции

Франция стала явным лидером рейтинга — там насчитали 348 отдельных налогов. Это более чем вдвое больше, чем у Дании, занявшей второе место со 132 налогами. При этом средний показатель для Европы составляет около 90 налогов.
Как пишет издание, сложная система Франции частично сформировалась из-за многочисленных политических компромиссов в течение разных периодов ее истории. В результате появилось много узкоспециализированных налогов для отдельных отраслей. Среди них есть сборы на страхование и профессиональное обучение, налоги для торгово-промышленных палат, а также специальные налоги в сферах атомной энергетики и азартных игр.
Из 348 французских налогов 243 относятся к малодоходным. То есть, каждый из них отдельно приносит относительно немного средств в бюджет.
В то же время, основные поступления обеспечивают значительно большие категории налогов. Например, налоги на труд в 2024 году принесли Франции свыше €800 млрд, а налоги на товары и услуги еще около €300 млрд.
Несмотря на большое количество отдельных налогов, Франция занимает второе место среди стран OECD по общим налоговым поступлениям как доле ВВП, уступая только Дании.

7 стран с наименьшим количеством налогов

На другом конце рейтинга оказались страны Балтии.
  • Эстония — 34
  • Литва — 35
  • Латвия — 54
  • Германия — 60
  • Ирландия — 61
  • Исландия — 61
  • Финляндия — 62
Эстония также отличается простой системой предоставления налоговой отчетности: часть данных для деклараций заранее подготавливается государством. Кроме того, в стране действует единая ставка налога на доходы физлиц без сложной системы ставок и многочисленных отчислений.
Для бизнеса важная особенность состоит в том, что реинвестированная прибыль компаний облагается налогом по ставке 0%.
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Интересным примером может послужить Германия. Крупнейшая экономика Европы собирает налоги на уровне около 42% ВВП, но при этом имеет только 60 отдельных налогов. А, как помним, в соседней Франции их 348 — почти в шесть раз больше.
На формирование немецкой системы повлияли масштабные налоговые реформы после Первой и Второй мировых войн. Они помогли объединить и привести в порядок налогообложение в стране, в которой федеративная структура.
Таким образом, количество отдельных налогов само по себе не показывает, сколь высокие налоги платят граждане и бизнес. Она скорее демонстрирует, насколько сложная и детализированная налоговая система конкретной страны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиЕвропа
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