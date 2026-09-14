В каких странах Европы больше всего налогов — рейтинг Сегодня 14:05 — Мир Монеты и глобус

Налоговые системы европейских стран значительно отличаются по количеству налогов. В одних странах их несколько десятков, а в других — несколько сотен.

Visual Capitalist подсчитал, в каких странах Европы больше всего и меньше всего отдельных налогов (данные собирались в 2024 году).

Важно, что количество налогов не показывает, насколько высока общая налоговая нагрузка в стране. Этот показатель, скорее всего, позволяет сравнить структуру и сложность налоговых систем.

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7 стран с наибольшим количеством налогов

Франция — 348

Дания — 132

Австрия — 117

Польша — 115

Бельгия — 112

Португалия — 110

Румыния — 109

Что там во Франции

Франция стала явным лидером рейтинга — там насчитали 348 отдельных налогов. Это более чем вдвое больше, чем у Дании, занявшей второе место со 132 налогами. При этом средний показатель для Европы составляет около 90 налогов.

Как пишет издание, сложная система Франции частично сформировалась из-за многочисленных политических компромиссов в течение разных периодов ее истории. В результате появилось много узкоспециализированных налогов для отдельных отраслей. Среди них есть сборы на страхование и профессиональное обучение, налоги для торгово-промышленных палат, а также специальные налоги в сферах атомной энергетики и азартных игр.

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Из 348 французских налогов 243 относятся к малодоходным. То есть, каждый из них отдельно приносит относительно немного средств в бюджет.

В то же время, основные поступления обеспечивают значительно большие категории налогов. Например, налоги на труд в 2024 году принесли Франции свыше €800 млрд, а налоги на товары и услуги еще около €300 млрд.

Несмотря на большое количество отдельных налогов, Франция занимает второе место среди стран OECD по общим налоговым поступлениям как доле ВВП, уступая только Дании.

7 стран с наименьшим количеством налогов

На другом конце рейтинга оказались страны Балтии.

Эстония — 34

Литва — 35

Латвия — 54

Германия — 60

Ирландия — 61

Исландия — 61

Финляндия — 62

Эстония также отличается простой системой предоставления налоговой отчетности: часть данных для деклараций заранее подготавливается государством. Кроме того, в стране действует единая ставка налога на доходы физлиц без сложной системы ставок и многочисленных отчислений.

Для бизнеса важная особенность состоит в том, что реинвестированная прибыль компаний облагается налогом по ставке 0%.

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Интересным примером может послужить Германия. Крупнейшая экономика Европы собирает налоги на уровне около 42% ВВП, но при этом имеет только 60 отдельных налогов. А, как помним, в соседней Франции их 348 — почти в шесть раз больше.

На формирование немецкой системы повлияли масштабные налоговые реформы после Первой и Второй мировых войн. Они помогли объединить и привести в порядок налогообложение в стране, в которой федеративная структура.