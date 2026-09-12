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Куда поехать отдохнуть осенью бюджетно и без толп туристов

Мир
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Кошта-Нова – небольшое португальское поселение
Кошта-Нова – небольшое португальское поселение
Путешественник Винисиус Кошта, который объездил Португалию уже более 20 раз, наткнулся на городок, который до сих пор не успели «захватить» туристические толпы.
Об этом он рассказал в своем материале для Travel Off Path.
Речь идет о Кошта-Нова — крохотном поселении рыбаков на 1200 жителей, расположенном примерно в 50 милях к югу от шумного Порту (около часа в пути).
Главное украшение поселка — колоритные деревянные постройки в вертикальную полоску, известные как palheiros (пальейрос). Они окрашены в сочные синие, красные, зеленые и пастельно-желтые оттенки.
Домики в полоску
Домики в полоску
Сами домики стоят непосредственно на песчаной косе: с одной стороны плещется лагуна Риа-де-Авейру, а с другой — бушует величественный Атлантический океан.
Погода здесь еще довольно приятная даже в сентябре: днем ​​столбик термометра держится на отметке около 23−26°C, а в октябре — 20−21°C. Ночи прохладнее — 13−14°C.

Безопасно и без толп

Как отмечает автор, главная привлекательность Кошта-Новы — это ощущение безопасности и внутреннего уюта. Даже во время ночных прогулок здесь не нужно постоянно оглядываться или следить за своими вещами.
Португалия в целом входит в первый, самый безопасный уровень официального рейтинга Госдепартамента США — в отличие от Испании и Италии, у которых второй уровень.
По имеющимся данным, кражи и карманники встречаются преимущественно в крупных городах типа Лиссабона или Порту, а вне туристических центров такие случаи — редкость.

Сколько стоит отдых

Кошта пишет, что полноценный обед из трех блюд в местной ташке (семейной таверне) обходился ему не дороже $35. К примеру:
  • эспрессо — $1−2,5
  • перекус — $5−9
  • обед в обычном кафе — $12−18
  • ужин из морепродуктов — $30−55
  • бокал игристого Bairrada — $4−7
  • номер в 3-звездочном отеле — $80−140 в сутки
Он советует обязательно попробовать франсезинью — массивный сэндвич со стейком, ветчиной и колбасой под растопленным сыром и острым пивно-томатным соусом, — а на десерт взять трипа-де-Авейру, сладкий крепообразный рулет, который изобрели именно в этом городке.

Рядом — «португальская Венеция»

Всего в 11 километрах отсюда лежит уютный город Авейру — с живописными каналами и красивыми домами, украшенными плиткой.
По воде катают на традиционных лодках молисейра, по которым когда-то возили водоросли. Такая прогулка длится около 45 минут и стоит от 12 до 18 долларов. Правда, лодки плавают только по городу и в открытое море не выходят.
А в 29 км к северу возвышается старинный храм — приходская церковь Валеги, чей потрясающий фасад полностью выложен яркими изразцами с библейскими сюжетами.
По материалам:
УНІАН
Путешествия
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