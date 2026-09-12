Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика) Сегодня 08:00 — Мир Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика)

Согласно оценке, опубликованной Евростатом, во втором квартале 2026 года сезонно скорректированный ВВП вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,7% в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом.

В первом квартале 2026 года ВВП в еврозоне оставался стабильным, а в ЕС вырос на 0,1%. В ЕС ВВП вырос на 0,7%, а занятость — на 0,1%

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года сезонно скорректированный ВВП вырос на 1,2% в еврозоне и на 1,4% в ЕС во втором квартале 2026 года после +0,6% в еврозоне и +0,9% в ЕС в предыдущем квартале.

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Рост ВВП в государствах ЕС

Во втором квартале 2026 года наибольший рост по сравнению с предыдущим кварталом зафиксировался:

в Ирландии (+10,2%),

Словении (+1,8%)

Литве (+1,7%)

Австрии (-0,1%) была единственным государством-членом, которое зафиксировало снижение по сравнению с предыдущим кварталом.

Занятость в еврозоне и ЕС

Во втором квартале 2026 года в ЕС было занято 221,4 миллиона человек, из которых 176,4 миллиона — в еврозоне.

Количество занятых выросло на 0,1% как в еврозоне, так и в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале 2026 года занятость в еврозоне выросла на 0,1% и оставалась стабильной в ЕС.

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