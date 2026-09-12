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Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика)

Мир
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Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика)
Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика)
Согласно оценке, опубликованной Евростатом, во втором квартале 2026 года сезонно скорректированный ВВП вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,7% в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом.
В первом квартале 2026 года ВВП в еврозоне оставался стабильным, а в ЕС вырос на 0,1%. В ЕС ВВП вырос на 0,7%, а занятость — на 0,1%
Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика)
По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года сезонно скорректированный ВВП вырос на 1,2% в еврозоне и на 1,4% в ЕС во втором квартале 2026 года после +0,6% в еврозоне и +0,9% в ЕС в предыдущем квартале.
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Во втором квартале 2026 года наибольший рост по сравнению с предыдущим кварталом зафиксировался:
  • в Ирландии (+10,2%),
  • Словении (+1,8%)
  • Литве (+1,7%)
  • Австрии (-0,1%) была единственным государством-членом, которое зафиксировало снижение по сравнению с предыдущим кварталом.
Рост ВВП в еврозоне и ЕС: где больше всего повысился (инфографика)

Занятость в еврозоне и ЕС

Во втором квартале 2026 года в ЕС было занято 221,4 миллиона человек, из которых 176,4 миллиона — в еврозоне.
Количество занятых выросло на 0,1% как в еврозоне, так и в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале 2026 года занятость в еврозоне выросла на 0,1% и оставалась стабильной в ЕС.
Ранее мы писали, что Великобритания остается одной из самых популярных стран для мигрантов в мире, несмотря на то, что за последние три года правительство последовательно «закручивает гайки» миграционной политики. После рекордного роста миграции в 2022—2023 годах, в том числе и из-за начала полномасштабного вторжения рф в Украину, правила въезда начали ужесточать, а количество новых мигрантов стало сокращаться.
По последним данным Управления национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), в 2025 году чистая долгосрочная миграция в стране составляла 171 тыс. человек. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, и на 82% ниже рекордного показателя — 944 тыс., зафиксированного в 2022 году и до марта 2023-го.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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