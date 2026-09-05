По словам аналитика Грега Молнара, при нынешних медленных темпах закачки газа в хранилища ЕС, предположительно, войдет в отопительный сезон с запасами топлива, которые будут примерно на пятую часть меньше среднего показателя в течение пяти лет. Это самый низкий уровень с 2013 года.
Это может сказаться на ценах, в том числе и за пределами ЕС.
Великобритания может быть особенно уязвима к колебаниям рынка, поскольку является одним из крупнейших потребителей газа в Европе, но имеет одни из самых низких показателей собственных мощностей для хранения газа.
Обычно Великобритания полагается на импорт газа по трубопроводам из Европы или танкерам из США и стран Ближнего Востока.
Крис О’Ши, генеральный директор компании Centrica, владельца British Gas, заявил на этой неделе, что в Британии «почти нет газа в хранилищах» на зиму.
На объемы закупки газа существенно повлияла война на Ближнем Востоке. Холодный конец зимы, а также выше обычного объем выработки электроэнергии из газа во время летней жары в Европе способствовали истощению газовых хранилищ блока. Обычно владельцы хранилищ заполняют их летом, когда и спрос, и цены ниже.
Цены на европейском газовом рынке этим летом «оставались относительно спокойными» на фоне надежд, что Ормузский пролив будет вновь открыт, а зимние запасы можно будет восстановить.
Однако, по словам главного аналитика SEB по сырьевым рынкам Бьярне Шилдропа, «никто уже не ожидает, что это произойдет в ближайшее время».
«Европейский рынок природного газа за последнюю неделю столкнулся с определенной зимней паникой», — добавил Шилдроп.
Хотя этой зимой в Европе не ожидается физического дефицита газа, трейдеры ожидают более высоких цен на топливо.