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Страны ЕС накопили наименьшие за 13 лет объемы газа в хранилищах — СМИ

Энергетика
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ЕС накопил наименьшее за 13 лет количество газа в хранилищах
ЕС накопил наименьшее за 13 лет количество газа в хранилищах
Страны Евросоюза в этом году накопили в хранилищах наименьшие объемы газа за последние 13 лет.
Об этом сообщает The Guardian.

Почему запасы газа в ЕС сократились

По имеющимся данным, по состоянию на последнюю неделю августа хранилища газа в ЕС были заполнены на 63%, и это один из самых низких уровней, когда-либо зафиксированных для этого времени года.
В предыдущие годы в конце августа газохранилища были заполнены в среднем на 80%.
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По словам аналитика Грега Молнара, при нынешних медленных темпах закачки газа в хранилища ЕС, предположительно, войдет в отопительный сезон с запасами топлива, которые будут примерно на пятую часть меньше среднего показателя в течение пяти лет. Это самый низкий уровень с 2013 года.
Это может сказаться на ценах, в том числе и за пределами ЕС.
Великобритания может быть особенно уязвима к колебаниям рынка, поскольку является одним из крупнейших потребителей газа в Европе, но имеет одни из самых низких показателей собственных мощностей для хранения газа.
Обычно Великобритания полагается на импорт газа по трубопроводам из Европы или танкерам из США и стран Ближнего Востока.
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Крис О’Ши, генеральный директор компании Centrica, владельца British Gas, заявил на этой неделе, что в Британии «почти нет газа в хранилищах» на зиму.
На объемы закупки газа существенно повлияла война на Ближнем Востоке. Холодный конец зимы, а также выше обычного объем выработки электроэнергии из газа во время летней жары в Европе способствовали истощению газовых хранилищ блока. Обычно владельцы хранилищ заполняют их летом, когда и спрос, и цены ниже.
Цены на европейском газовом рынке этим летом «оставались относительно спокойными» на фоне надежд, что Ормузский пролив будет вновь открыт, а зимние запасы можно будет восстановить.
Однако, по словам главного аналитика SEB по сырьевым рынкам Бьярне Шилдропа, «никто уже не ожидает, что это произойдет в ближайшее время».
«Европейский рынок природного газа за последнюю неделю столкнулся с определенной зимней паникой», — добавил Шилдроп.
Хотя этой зимой в Европе не ожидается физического дефицита газа, трейдеры ожидают более высоких цен на топливо.
По материалам:
Укрінформ
ЕСЭнергетикаГаз
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