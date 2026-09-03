Как могут вырасти цены на топливо (мнение эксперта) Сегодня 09:28 — Энергетика

Как могут вырасти цены на топливо (мнение эксперта)

АЗС могут поднять цены на горючее на 4,5−5 гривен/литр в ближайшие недели.

Об этом сообщил в facebook директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

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По его данным, цены на дизтопливо в Лондоне уже выше $1400/т, бензин тоже улетел вверх. Это почти апрельские максимумы, а июльские так вообще остались позади. Причина — новое обострение в Иране.

«Итак, ждем повышения внутренних цен. Сейчас этот подъем в пересчете означает плюс 4,5−5,0 грн на литре бензина и ДТ (сейчас их средняя стоимость 80 и 91 грн/л соответственно). Это может произойти в течение парі недель, если текущие котировки зафиксируются на текущих уровнях». — пишет эксперт. Первые шаги сделаны — вчера и сегодня отдельные сети все прибавили по 1 грн/л. Проблем с наличием горючего нет ни у нас, ни в Европе. Потому вопрос исключительно в цене.

Ранее писали , что сеть WOG повысила стоимость всех видов горючего. Бензин 100, Mustang 95, 95 Евро, а также ДТ Mustang и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л. Автогаз — самый дорогой из предложенных, за сутки прибавил в цене 1,00 грн/л и стоит 45,50 грн/л.

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