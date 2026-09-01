Планы устойчивости регионов: Зеленский ввел в действие решение СНБО Сегодня 09:45 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по планам устойчивости регионов, причем городской голова Киева Виталий Кличко Совет предупредил о персональной ответственности за подготовку к отопительному сезону.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Кличко предупредили о персональной ответственности

Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2026 года «О состоянии выполнения Комплексных планов устойчивости отдельных регионов и одобрения Комплексного плана устойчивости территориальной громады города Киева».

Президент ввел в действие решение СНБО. Контроль за исполнением решения Совета, введенного в действие этим указом, возложили на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.

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СНБО принял к сведению информацию премьер-министра Украины о состоянии выполнения областными государственными (военными) администрациями и городскими головами Комплексных планов устойчивости отдельных регионов, в том числе относительно имеющегося объема выполненных мероприятий и реальных перспектив их выполнения до начала отопительного сезона.

Совет предупредил должностных лиц военных администраций, городских председателей, руководителей предприятий, учреждений и организаций о личной ответственности за невыполнение Комплексных планов устойчивости, неудовлетворительные показатели выполнения мероприятий, предусмотренных Комплексными планами устойчивости, несвоевременное или ненадлежащее исполнение и необходимость принятия неотложных мер по устойчивому прохождению отопительного сезона.

Что поручили сделать в Киеве

СНБО одобрил план устойчивости территориальной громады города Киева, но председателю Киевской городской государственной администрации, городскому председателю вместе с Киевским городским советом и соответствующим министерствам и ведомствам поручено «обеспечить безусловное и своевременное выполнение Комплексного плана устойчивости территориальной громады города Киева, в частности, мероприятий, выполнение которых должно завершиться к началу отопительного сезона».

«Обратить внимание Киевского городского головы на персональную ответственность за подготовку и постоянное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в Киеве», — говорится в документе.

Правительству поручено безотлагательно принять меры по обеспечению корректировки комплексных планов устойчивости «с учетом реальных перспектив выполнения предусмотренных ими мер до начала отопительного сезона».

Многоквартирные дома должны обеспечить резервное питание

Отдельно органам местного самоуправления поручено с участием объединений совладельцев многоквартирных домов, управляющих и жилищно-строительных кооперативов принять «исчерпывающие меры» для обеспечения автономности многоквартирных домов.

В частности, предусмотрена установка систем независимого резервного питания в многоквартирных домах.

Економічна Правда По материалам:

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