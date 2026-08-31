В Украине готовят новые правила работы транспорта во время воздушных тревог Сегодня 11:23 — Казна и Политика

Украина готовит новые правила транспорта и логистики

В Украине готовятся новые подходы к работе транспорта, логистики, государственных учреждений и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог. Среди предлагаемых решений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможен пересмотр режима комендантского часа в Киеве и области.

Об этом сообщили министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник и премьер-министр Сергей Корецкий по итогам оперативных и расширенных совещаний с представителями «Укрзализныци», Киевской городской военной администрации, военного командования и других ведомств.

Как могут изменить работу транспорта

Калашник сообщил, что провел совещание с командой «Укрзализныци» во главе с Александром Перцовским, КМВА и военным командованием. По результатам совещания нарабатывается решение для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

«В первую очередь — безопасность людей. В то же время должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих всю страну», — отметил министр.

Среди предложенных мер:

круглосуточная работа вокзалов;

рассредоточение поездов и пассажиров;

избегание одновременного прибытия поездов на смежные платформы;

сокращение времени посадки и высадки пассажиров;

упрощение контроля при повышенной угрозе;

прочие меры по организации работы транспорта во время длительных воздушных тревог.

Отдельно прорабатывается дифференцированная система оповещения в зависимости от типа угрозы, а также вопрос изменения режима комендантского часа в Киеве и области. По словам Калашника, это необходимо для организации логистики, передвижения людей и работы в экономике.

Как изменят работу государства и экономики

Правительство также готовится принять решение по адаптации работы государственных учреждений, предприятий, транспорта и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.

Сергей Корецкий сообщил, что доложил президенту о двух вопросах.

Первое — на внеочередном заседании правительство примет решение о выделении из резервного фонда средств для поддержки и компенсации пострадавшим из-за трагедии в Бучанском районе.

Второй вопрос — адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.

По итогам расширенного совещания, которое премьер-министр провел с участием Главнокомандующего, Министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса Президента и СНБО, нарабатываются конкретные предложения по адаптации работы государства к новым условиям.

Правительство работает над решениями по работе предприятий и учреждений во время различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры.

Отдельно планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах без создания дополнительных рисков для безопасности.

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