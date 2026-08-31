Украинцы задекларировали почти 22 млрд грн за пределами Украины — детали Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украинцы задекларировали почти 22 млрд грн за пределами Украины — детали

По состоянию на 1 августа во время кампании декларирования доходов за 2025 год украинцы подали 13,5 тыс. деклараций.

В них они задекларировали около 22 млрд гривен доходов, полученных из источников за пределами Украины.

Об этом рассказал заместитель председателя ГНС Сергей Лисеюк.

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Он сказал, что значительное количество украинцев сейчас находится за границей, поэтому вопросы налогообложения иностранных доходов и ухода от двойного налогообложения остаются актуальными.

По украинскому законодательству физическое лицо — резидент, который получает доходы из иностранных источников, должен включить их в общий годовой налогооблагаемый доход и подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

Иностранными доходами, в частности, могут быть зарплата, вознаграждения за работы или услуги, дивиденды, проценты, роялти, наследство, подарки, выигрыши, доходы от продажи имущества или инвестиционных активов за границей.

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Такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов, а также военным сбором по ставке 5 процентов, кроме частных случаев, определенных Налоговым кодексом.

В то же время украинцы могут избежать двойного налогообложения одного и того же дохода. У Украины есть международные договоры об избежании двойного налогообложения более чем с 70 странами и обмен информацией с 84 иностранными компетентными органами.

Если международным договором предусмотрена возможность зачисления налогов, уплаченных за границей, плательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства по НДФЛ на сумму такого налога. Для этого необходимо получить от компетентного органа иностранного государства соответствующую справку о сумме уплаченного налога и сбора, базе и объекте налогообложения.

Кто под временной защитой

Отдельно Сергей Лисеюк обратил внимание на ситуацию граждан, находящихся за рубежом под временной защитой.

Денежная или гуманитарная помощь, полученная от иностранных правительств или благотворительных организаций, не требует декларирования и налогообложения.

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В то же время, если человек получает любые другие доходы, их необходимо задекларировать в соответствии с требованиями законодательства.

Для удобства граждан, в том числе тех, кто находится за границей, ГНС обеспечила возможность подачи декларации в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика.

Также граждане и юридические лица могут получить в контролирующем органе справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины, которая используется для применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Массовая миграция украинцев из-за войны и развитие дистанционной работы вынесли вопросы налогов на новый уровень. Когда человек живет в одной стране, а доход получает в другой или сохраняет бизнес-связи с родиной, возникает риск двойного удара от фискальных служб обоих государств.

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