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Экспорт грузов через железнодорожные переходы с Венгрией существенно вырос

Казна и Политика
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Экспорт грузов через железнодорожные переходы с Венгрией существенно вырос
Экспорт грузов через железнодорожные переходы с Венгрией существенно вырос
Передачи грузов через украинско-венгерские железнодорожные переходы выросли на 54% по сравнению с июлем — до 267 тыс. тонн. Основную часть составляли экспортные грузы, в том числе руда, зерно и растительное масло.
Об этом сообщает RAIL.insider.
Среднесуточный объем передачи составил 165,7 вагона. По сравнению с июлем показатель увеличился на 55,7 вагона в сутки или на 54%.
Наибольшую долю в объемах передачи занимает руда — в августе ее экспортировали 121 тыс. тонн. Среднесуточное количество вагонов с рудой выросло с 34,6 в июле до 66.
Еще 74 тыс. тонн пришлось на зерновые грузы. Среднесуточный объем передачи вагонов с зерном увеличился до 46,5 единицы.
Также через украино-венгерские пограничные переходы перевезли 16 тыс. тонн растительного масла. Среднесуточная передача вагонов с этим грузом выросла с 3,5 до 9,7 единицы.
Самый существенный рост был зафиксирован на пограничном переходе Батево—Еперешке. Среднесуточный объем передачи здесь увеличился на 49,5 вагона или на 83,2%. В общей сложности через этот стык за 27 суток августа передали 185 тыс. тонн грузов.
Основным грузом остается руда. В августе через Батево—Еперешке начали передавать зерновые, тогда как в июле таких перевозок не было. В настоящее время через переход уже прошли 104 вагона с зерном, или 7,3 тыс. тонн.
На стыке Чоп-Захонь также зафиксировали рост. Среднесуточный объем передачи увеличился на 6,2 вагона или 13%. Общий объем перевозок через этот переход составил 82 тыс. тонн.
Основной категорией грузов на Чоп—Захонь зерновые — за 27 суток августа через переход передали 67 тыс. тонн зерна.
По материалам:
Finance.ua
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