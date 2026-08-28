Риски закрытия пенсионных фондов: новый законопроект (мнение эксперта) Сегодня 20:04 — Личные финансы

Риски закрытия пенсионных фондов: новый законопроект (мнение эксперта)

Ранее Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что подал в парламент законопроект «О добровольных пенсионных фондах».

Григорий Овчаренко. О том, как закон может изменить пенсионную систему в Украине, «Минфину» рассказал управляющий активами группы ICU

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Потребность в приведении сектора пенсионного обеспечения в соответствие с требованиями евродиректив подтолкнула регулятора и к пересмотру условий деятельности негосударственных пенсионных фондов.

Это уже не первая попытка изменить правила на рынке негосударственного пенсионного обеспечения, учитывая необходимость введения накопительного уровня.

Недостатки НПФ

Недостатки деятельности НПФ неоднократно становились объектом критики и сдерживали развитие рынка. Среди основных проблем называли слабое корпоративное управление, недостаточную ответственность учредителей и низкую эффективность отдельных фондов.

«Предложенный законопроект был критически воспринят участниками рынка. По мнению представителей рынка, новая модель не учитывает положительный опыт и историю существующих фондов и требует значительных инвестиций, невозможных для подавляющего большинства компаний при текущих экономических условиях. Реорганизоваться в соответствии с предложенными требованиями смогут лишь несколько участников, что создает риск прекращения деятельности других фондов и чрезмерной.

Что предусматривает новый законопроект

Первое и самое главное — учредителем пенсионного фонда может быть исключительно «Пенсионная компания» — лицензированная компания по управлению активами (КУА) с капиталом не менее 500 тысяч евро. Совместное создание пенсионного фонда двумя или более пенсионными компаниями запрещается. Это принципиально отличается от действующей модели, в которой учредителями могут быть обычные юридические лица, работодатели и профессиональные объединения. Это, по мнению разработчиков, предоставит гораздо больше контроля над учредителями пенсионных фондов.

Работодатель перестает быть учредителем фонда. Он приобретает статус работодателя-спонсора, определяет корпоративную пенсионную схему, финансирует ее и заключает с пенсионной компанией договор, по которому поручает ей создать пенсионный фонд.

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«Работодатель может расторгнуть договор и передать схему другой пенсионной компании, тогда меняется и учредитель компании. Будут ли положительно восприняты изменения учредителями фондов, среди которых Национальный банк, Укрэксимбанк и другие крупные предприятия-работодатели — под вопросом», — говорит Овчаренко.

Таким образом, новый законопроект передает все полномочия пенсионной компании, где концентрируются ключевые функции, а участники и работодатели теряют возможность непосредственного контроля за деятельностью фонда.

Несмотря на положительные моменты нового законопроекта, остается вопрос, будет ли новая система работы пенсионных компаний и добровольных пенсионных фондов надежнее действующей?

«На этот вопрос может дать ответ лишь время, а не оставляя возможности для сравнения, мы подвергаемся риску потери всех достижений системы негосударственного пенсионного обеспечения и разрушения доверия, которое выстроилось в течение нескольких десятилетий», — спрашивает эксперт.

Выводы

Реформа негосударственного пенсионного обеспечения в Украине, безусловно, нужна. Необходимо повысить требования к корпоративному управлению, ответственности учредителей и профессиональных участников, ввести эффективную защиту накоплений и приблизить регулирование стандартов ЕС.

Но вопрос не только в том, что нужно создать, но и в том, что важно сохранить. В системе долгосрочных пенсионных накоплений доверие — ценный актив.

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