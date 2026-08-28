Выплаты на детей украинцев в Польше: будет ли индексация Сегодня 14:03 — Личные финансы

Выплаты на детей украинцев в Польше: будет ли индексация

Украинцам в Польше пока не светит увеличение суммы социального пособия на детей по программе «800 Плюс».

Правительство Польши, по меньшей мере, до 2028 года не планирует повышать сумму социального пособия на детей по программе «800 Плюс», которую получают и беженцы из Украины.

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Об этом сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной политики Себастьян Гаевский, пишет Wiadomosci

Кто сейчас получает выплату

Программа «800 Плюс» предусматривает ежемесячное пособие на каждого ребенка в семье, которая отвечает нескольким критериям: ребенку менее 18 лет, он учится в польской школе, легально находится в Польше по статусу PESEL UKR, и хотя бы один из родителей официально трудоустроен.

По состоянию на начало 2026 года пособие получали около 268,5 тысяч украинских детей, хотя из-за новых правил проверки занятости это количество динамично меняется.

Индексация

По словам Гаевского, в отличие от пенсий, система детского пособияв Польше не имеет механизма автоматического перерасчета.

«В законе о государственной помощи в воспитании детей нет механизма индексации, подобного тому, что есть в законе о пенсиях», — говорит он.

Текущая сумма 800 злотых действует по-прежнему с января 2024 года. Чиновник признал, что покупательная способность денег падает, и рано или поздно придется вернуться к вопросу повышения выплаты, но точно не в этом или в следующем году.

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Порог доходов

В Польше активно обсуждают идею ограничить выплаты самым богатым семьям, однако в министерстве против этой идеи. По словам Гаевского, государство с низкой рождаемостью должно поддерживать отцовство вне зависимости от уровня дохода семьи.

Кроме того, отсутствие порога доходов и дополнительных проверок делает администрирование программы очень дешевым — всю «800 Плюс» по стране обслуживают всего несколько десятков человек. Введение проверок дохода или условий проживания существенно повысило бы расходы по администрированию программы.

Ранее мы писали, что Польша ввела другие виды финансовой помощи на детей, в частности, Добрый старт (300 злотых на школьные принадлежности) и «бабцове» (babciowe).

Эксперты предлагают, чтобы вместо ежемесячных выплат государство гарантировало каждому новорожденному гражданину капитал в размере 200 000 злотых. Эта сумма будет направлена ​​Фонду будущего, где средства будут собираться на индивидуальных счетах и ​​инвестироваться.

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Также ранее говорилось, что Польша ограничит медицину для украинцев. С 5 марта 2026 года в Польше вступили в силу новые правила предоставления медицинских услуг гражданам Украины, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения рф.

Право на бесплатные медицинские услуги без дополнительных условий будут иметь следующие категории граждан Украины:

совершеннолетние граждане Украины, пострадавшие от пыток или изнасилования;

дети и подростки;

беременные женщины;

женщины после родов;

лица со справкой о проживании в коллективном заведении размещения.

Какие услуги отменяют

Часть безвозмездных медицинских услуг для украинцев будет отменена. В частности, это:

лечение бесплодия;

операции по удалению катаракты.

Польша признала колоссальный вклад украинцев в экономику. Так, украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.

По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.

Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик сказал, что, если все украинцы в Польше не выйдут на работу, экономика остановится. Если бы все украинцы объединились и не пошли бы на работу, польская экономика остановилась бы за одну ночь, заявил он изданию Gość Wydarzeń.

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