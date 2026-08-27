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Создано устройство, позволяющее заряжать электромобиль прямо во время движения (видео)

Личные финансы
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Компания Dart Solar из Калифорнии представила первую в мире солнечную систему для крыши электромобилей, которая призвана покончить с долгими процессами зарядки.
Об этом пишет Supercar Blondie.
В Dart Solar заявляют, что это устройство позволяет восполнять запас энергии электромобиля прямо во время движения. Это значит, что для подзарядки электрокара не нужно останавливаться у зарядной станции.
Солнечную систему можно разложить или сложить примерно за 10 секунд. В разложенном виде она достигает длины около 4,5 метра, но может состоять до длины всего 1,5 метра.
Также в Dart Solar отметили, что эта солнечная система подключается к любой системе багажника на крыше автомобиля, независимо от того, является ли он электрическим или нет.

Как работает

Система состоит из модульных блоков, соединяемых между собой, как кубики Lego. В зависимости от размера крыши они могут обеспечивать мощность зарядки от 500 до 2000 Вт.
Энергия, генерируемая солнечными панелями, поступает в сумматор. Он установлен на Т-образных пазах системы и постоянно питает отдельную портативную электростанцию, к которой подключается стандартное зарядное устройство электромобиля.
По материалам:
Finance.ua
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