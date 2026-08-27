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Ryanair распродает дешевые авиабилеты: куда можно улететь

Личные финансы
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Самолет Ryanair
Самолет Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair объявил новую акцию на авиабилеты. Пассажиры могут приобрести билеты на рейсы в сентябре и октябре по сниженным ценам и отправиться, в частности, в Грецию, Францию, Испанию и другие страны.
Об этом сообщает Dovkola Media.
Распродажа продлится только до конца суток 28 августа. Акционные цены действуют на рейсы, запланированные с 1 сентября по 31 октября 2026 года.

Билеты от 17 евро: куда можно улететь

Среди доступных предложений из ближайших к Украине аэропортов:
  • Братислава (BTS) — Корфу, Греция — от 17 евро;
  • Краков (KRK) — Кастельон, Испания — от 19 евро;
  • Жешув (RZE) — Эдинбург, Великобритания — от 34 евро;
  • Варшава (WAW) — Вена, Австрия — от 31 евро;
  • Варшава (WMI) — Париж, Франция — от 27 евро;
  • Бухарест (OTP) — Салоники, Греция — от 20 евро;
  • Будапешт (BUD) — Берлин, Германия — от 26 евро.
В акционную стоимость входят место в самолете и ручная кладь. Без дополнительной оплаты пассажир может взять одну небольшую личную сумку размером до 40×30×20 см.
Если багаж будет превышать установленные параметры, за него придется доплачивать уже в аэропорту. При этом сумма штрафа может в несколько раз превышать стоимость билета.
Ранее мы сообщали, что ирландский лоукостер Ryanair изменил политику рассадки пассажиров, касающуюся семей, путешествующих с детьми. Теперь взрослые, которые путешествуют с детьми и не выбирают и не оплачивают конкретные места заранее, будут получать случайно назначенное место без дополнительной платы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияДешевые авиабилеты
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