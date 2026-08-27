Ryanair распродает дешевые авиабилеты: куда можно улететь
Билеты от 17 евро: куда можно улететь
- Братислава (BTS) — Корфу, Греция — от 17 евро;
- Краков (KRK) — Кастельон, Испания — от 19 евро;
- Жешув (RZE) — Эдинбург, Великобритания — от 34 евро;
- Варшава (WAW) — Вена, Австрия — от 31 евро;
- Варшава (WMI) — Париж, Франция — от 27 евро;
- Бухарест (OTP) — Салоники, Греция — от 20 евро;
- Будапешт (BUD) — Берлин, Германия — от 26 евро.
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