Новичкам готовы платить почти 30 тыс. грн: как изменился рынок труда за год

Прошел год с тех пор, как мужчинам в возрасте 18−22 лет разрешили пересекать государственную границу. Теперь последствия для рынка труда можно оценивать не по прогнозам, а по реальным данным: молодых мужчин среди кандидатов стало меньше, а работодатели все чаще сталкиваются с дефицитом работников и готовы повышать зарплаты даже начинающим карьеру.
Work.ua сравнил данные за июль 2025-го и июль 2026 года: сколько мужчин 18−22 лет откликались на вакансии, какую работу они искали и какую зарплату ожидали. Отдельно сервис опросил 967 работодателей, чтобы выяснить, как спустя год изменился дефицит кадров.
Молодых мужчин среди кандидатов стало на 19% меньше
В июле 2025 года на вакансии Work.ua откликалось 16 712 мужчин в возрасте 18−22 лет. Через год их количество сократилось до 13 483 — то есть на 19%. Среди женщин этой же возрастной группы падение было значительно меньше: количество кандидаток уменьшилось только на 2% - с 33 493 до 32 963.
При этом общее количество кандидатов за тот же период, напротив, выросло на 11%. То есть динамика среди молодых мужчин заметно отличается от общего движения рынка труда.
Наибольшее сокращение числа откликов мужчин 18−22 лет зафиксировали в категориях «Культура, музыка, шоу-бизнес» — на 41%, «Бухгалтерия, аудит» — на 30%, а также «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», «Секретариат, делопроизводство, АГ2.
В то же время у четырех из 28 проанализированных категорий молодых мужчин среди кандидатов стало больше. В «Страховании» и «Юриспруденции» их количество выросло на 19%, в «Строительстве, архитектуре» — на 13%, а в «Топ-менеджменте, руководстве высшего звена» — на 10%.
Работодатели ощутили усиление дефицита
Уменьшение числа молодых мужчин среди кандидатов происходит на фоне всеобщего дефицита кадров. По результатам опроса 967 работодателей, 68% в той или иной степени почувствовали его усиление за последний год.
Наиболее остро нехватку работников испытывают в гостинично-ресторанном бизнесе, розничной торговле, строительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Среди таких отраслей — оптовая торговля, металлургия, автобизнес и автосервис, машиностроение, транспорт и логистика.
Особенно показательно пересечение этих данных с динамикой кандидатов. Например, в гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле традиционно высока доля молодежи среди кандидатов, а количество отзывов мужчин 18−22 лет за год сократилось примерно на 29%.
Новичкам зарплаты повышают быстрее
Одна из реакций работодателей на дефицит работников — повышение зарплат. За последний год медиа зарплата в вакансиях на Work.ua выросла на 20%.
В то же время, предложения для тех, кто только выходит на рынок труда, росли еще быстрее:
в вакансиях с отметкой «Студентам» — с 23 950 до 29 700 грн, или на 24%;
в вакансиях с отметкой «Без опыта» — с 23 500 до 29 000 грн, или на 23%.
Для сравнения, общая медианная зарплата в вакансиях на Work.ua сейчас составляет 30 000 грн.
Таким образом, разрыв между предложениями для начинающих и среднерыночной зарплатой почти исчез. Работодатели уже готовы платить кандидатам без опыта почти столько же, сколько составляет медианная зарплата по всем вакансиям.
В то же время, это не обязательно означает, что компании пытаются именно удержать в Украине мужчин 18−22 лет. Зарплаты растут на всем рынке из-за дефицита кадров, а скорее повышение предложений для начинающих может быть частью этой общей тенденции.
Зарплатные ожидания молодых мужчин выросли на 14%
Медианная желанная зарплата мужчин в возрасте 18−22 лет в июле 2025 года составила 22 000 грн. В июле 2026-го — уже 25 000 грн. Следовательно, за год ожидания выросли на 14%.
При этом зарплатные пожелания молодых мужчин увеличивались медленнее предложений работодателей. Резкого скачка ожиданий после появления возможности выезжать за границу данные Work.ua не показывают.
Это важно и для сравнения с рынком труда в ЕС. Именно сопоставление зарплат не показывает полной картины, ведь молодым людям за границей приходится конкурировать с местными работниками. Отсутствие опыта, незнание языка или нерелевантность образования могут ограничивать выбор вакансий.
Кроме того, решение о выезде не обязательно имеет финансовую мотивацию — на него могут влиять безопасностные и другие обстоятельства.