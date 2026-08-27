Новичкам готовы платить почти 30 тыс. грн: как изменился рынок труда за год Сегодня 17:01 — Личные финансы

Зарплата

Прошел год с тех пор, как мужчинам в возрасте 18−22 лет разрешили пересекать государственную границу. Теперь последствия для рынка труда можно оценивать не по прогнозам, а по реальным данным: молодых мужчин среди кандидатов стало меньше, а работодатели все чаще сталкиваются с дефицитом работников и готовы повышать зарплаты даже начинающим карьеру.

Work.ua сравнил данные за июль 2025-го и июль 2026 года: сколько мужчин 18−22 лет откликались на вакансии, какую работу они искали и какую зарплату ожидали. Отдельно сервис опросил 967 работодателей, чтобы выяснить, как спустя год изменился дефицит кадров.

Молодых мужчин среди кандидатов стало на 19% меньше

В июле 2025 года на вакансии Work.ua откликалось 16 712 мужчин в возрасте 18−22 лет. Через год их количество сократилось до 13 483 — то есть на 19%. Среди женщин этой же возрастной группы падение было значительно меньше: количество кандидаток уменьшилось только на 2% - с 33 493 до 32 963.

При этом общее количество кандидатов за тот же период, напротив, выросло на 11%. То есть динамика среди молодых мужчин заметно отличается от общего движения рынка труда.

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Наибольшее сокращение числа откликов мужчин 18−22 лет зафиксировали в категориях «Культура, музыка, шоу-бизнес» — на 41%, «Бухгалтерия, аудит» — на 30%, а также «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», «Секретариат, делопроизводство, АГ2.

В то же время у четырех из 28 проанализированных категорий молодых мужчин среди кандидатов стало больше. В «Страховании» и «Юриспруденции» их количество выросло на 19%, в «Строительстве, архитектуре» — на 13%, а в «Топ-менеджменте, руководстве высшего звена» — на 10%.

Работодатели ощутили усиление дефицита

Уменьшение числа молодых мужчин среди кандидатов происходит на фоне всеобщего дефицита кадров. По результатам опроса 967 работодателей, 68% в той или иной степени почувствовали его усиление за последний год.

Наиболее остро нехватку работников испытывают в гостинично-ресторанном бизнесе, розничной торговле, строительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Среди таких отраслей — оптовая торговля, металлургия, автобизнес и автосервис, машиностроение, транспорт и логистика.

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Особенно показательно пересечение этих данных с динамикой кандидатов. Например, в гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле традиционно высока доля молодежи среди кандидатов, а количество отзывов мужчин 18−22 лет за год сократилось примерно на 29%.

Новичкам зарплаты повышают быстрее

Одна из реакций работодателей на дефицит работников — повышение зарплат. За последний год медиа зарплата в вакансиях на Work.ua выросла на 20%.

В то же время, предложения для тех, кто только выходит на рынок труда, росли еще быстрее:

в вакансиях с отметкой «Студентам» — с 23 950 до 29 700 грн , или на 24%;

, или на 24%; в вакансиях с отметкой «Без опыта» — с 23 500 до 29 000 грн, или на 23%.

Для сравнения, общая медианная зарплата в вакансиях на Work.ua сейчас составляет 30 000 грн.

Таким образом, разрыв между предложениями для начинающих и среднерыночной зарплатой почти исчез. Работодатели уже готовы платить кандидатам без опыта почти столько же, сколько составляет медианная зарплата по всем вакансиям.

В то же время, это не обязательно означает, что компании пытаются именно удержать в Украине мужчин 18−22 лет. Зарплаты растут на всем рынке из-за дефицита кадров, а скорее повышение предложений для начинающих может быть частью этой общей тенденции.

Зарплатные ожидания молодых мужчин выросли на 14%

Медианная желанная зарплата мужчин в возрасте 18−22 лет в июле 2025 года составила 22 000 грн. В июле 2026-го — уже 25 000 грн. Следовательно, за год ожидания выросли на 14%.

При этом зарплатные пожелания молодых мужчин увеличивались медленнее предложений работодателей. Резкого скачка ожиданий после появления возможности выезжать за границу данные Work.ua не показывают.

Это важно и для сравнения с рынком труда в ЕС. Именно сопоставление зарплат не показывает полной картины, ведь молодым людям за границей приходится конкурировать с местными работниками. Отсутствие опыта, незнание языка или нерелевантность образования могут ограничивать выбор вакансий.

Кроме того, решение о выезде не обязательно имеет финансовую мотивацию — на него могут влиять безопасностные и другие обстоятельства.

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