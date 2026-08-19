Кадровый голод отступает, но зарплаты растут — исследование Сегодня 09:09

Из-за дефицита кадров бизнес вынужден повышать зарплаты

Украинский бизнес в июле несколько реже жаловался на нехватку работников, однако проблема никуда не исчезла. В то же время, компании продолжают повышать зарплаты, а расходы на сырье и материалы снова резко возросли.

Об этом свидетельствуют результаты 51-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций ( ИЭИ ), в котором приняли участие 472 промышленных предприятия.

Дефицит работников ослаб впервые за несколько месяцев

Нехватка рабочей силы остается главным препятствием для украинского бизнеса. В то же время в июле доля предприятий, называвших кадровый дефицит проблемой, сократилась до 66%. Это первое понижение показателя с февраля 2026 года.

Заметнее всего ситуация улучшилась у микробизнеса — с 49% до 34%. Среди малого бизнеса показатель снизился с 66% до 61%, а среди крупного — с 79% до 75%.

Средний бизнес, напротив, несколько чаще сталкивался с проблемой: показатель вырос с 73% до 74%.

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«У нас на первом месте остается нехватка рабочей силы, хотя несколько снизился абсолютный показатель этого препятствия — до 66%», — отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

В то же время найти нужных работников в июле стало труднее. Доля компаний, которым было трудно найти квалифицированных специалистов, выросла с 46,3% до 54,3%, а неквалифицированных — с 30,4% до 34,4%.

Что вызывает дефицит кадров

По данным отдельного опроса ИЭИ, 73% предприятий прямо заявили, что испытывают нехватку рабочей силы. Главным фактором дефицита кадров бизнес называет мобилизацию работников — на нее указали 79,4% компаний. Далее следуют:

ограничение по бронированию — 57,8%;

выезд работников за границу — 52,3%;

нехватка кандидатов на рынке труда — 51,6%;

недостаточная квалификация кандидатов — 46,9%;

внутренняя миграция работников — 45%;

неконкурентный уровень зарплаты — 38,2%.

При этом бизнес пока не демонстрирует активных планов по расширению штата. Только 1,2% предприятий планируют увеличить количество работников в ближайшие 3−4 месяца. В то же время доля компаний, готовящихся к увольнениям, возросла с 3,4% до 4,9%.

Зарплаты уже повысили 38% компаний

Кадровый дефицит вынуждает работодателей конкурировать за работников и деньгами. С начала 2026 года 38% опрошенных предприятий уже повысили зарплаты, в то время как 59% оставили их без изменений. Уменьшали выплаты только 3% компаний.

В среднем зарплаты выросли на 11%. Больше всего — в металлургии и металлообработке, где повышение составило 15%, а также в химической и деревообрабатывающей отраслях — по 12%.

Самый высокий прирост по регионам зафиксировали в Черниговской области — 19%, и Хмельницкой — 15%. Меньше всего зарплаты выросли на Харьковщине — на 5%.

Еще 29% предприятий планируют повысить зарплату до конца года. В среднем они рассчитывают увеличить выплаты на 12%.

Сырье дорожает, а перебои со светом отошли на второй план

Вторым по значимости вызовом для бизнеса стало подорожание сырья, материалов и товаров. В июле на это указали 57% предприятий против 50% месяцем ранее. Это самый высокий показатель за последние три года.

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Третьей проблемой остаются опасные условия работы. Их назвали препятствием 44% предприятий против 41% в июне. Больше всего это беспокоит крупный бизнес — 54% компаний. Среди среднего бизнеса показатель составляет 48%, малого — 34%, микробизнеса — 28%.

В то же время перебои с электроснабжением летом утратили актуальность. Эта проблема опустилась с шестого на восьмое место, а доля предприятий, которые жалуются на нее, сократилась с 19% до 11%.

«Отключений было гораздо меньше, а иногда вообще не было», — отметил Ангел.

В общей сложности 89% предприятий либо не сталкивались с отключениями, либо они не повлияли на их работу.

Как бизнес оценивает правительство

В июле изменилось и отношение предпринимателей к экономической политике правительства. Доля нейтральных оценок сократилась на 5 п.п. — до 65%.

В то же время, выросли как положительные, так и негативные оценки: положительные — с 5% до 8%, негативные — с 20% до 23%.

По словам экспертов ИЭИ, это может быть связано с ожиданиями от нового правительства, которое назначили незадолго до начала опроса. Последний раз такой же уровень положительных оценок — 8% — фиксировали в августе прошлого года.

Опрос New Monthly Enterprises Survey ИЭИ проводят ежемесячно с мая 2022 года. В нем принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий из 21 региона страны.

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